Strasbourg, France

Après le décès de Naomi Musenga, le parquet de Strasbourg annonce mercredi qu’il a ouvert une enquête préliminaire pour «non-assistance à personne en péril». L'enquête a été confié à la Direction régionale de la police judiciaire Grand Est.

Le Procureur précise qu'il a reçu un courrier le 30 avril dernier de la soeur de Naomi, indiquant qu'elle souhaitait déposer plainte. Elle met en cause les services du Samu et les personnes qui ont pris en charge les appels de Naomi. Elle estime aussi que les causes du décès demeurent floues, malgré les premiers résultats de l'autopsie réalisée le 3 janvier 2018.

La femme de 22 ans est morte quelques heures après avoir passé un appel au Samu. Dans cet échange, qui date du 29 décembre 2017, dont l’enregistrement a été diffusé par la famille aux médias, on entend clairement l’opératrice se moquer de la jeune femme en détresse. Elle décédera quelques heures plus tard.

L’opératrice suspendue à titre conservatoire

L’opératrice du Samu qui avait reçu l’appel de Naomi Musenga à Strasbourg, a été suspendue mercredi «à titre conservatoire» indique la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg précise que les éléments qu’il a pu recueillir semblent «de nature à constituer un manquement à la procédure ».

L'opératrice a été affectée dans un autre service le 2 mai. Son audition a eu lieu mardi, dans le cadre de la procédure administrative qui est ouverte par les HUS. Il s'agit de savoir si la procédure de secours a été respectée. Les conclusions devraient être connues dans deux semaines.

Des enquêtes ouvertes

La ministre de la santé Agnès Buzyn a de son côté annoncé qu’une enquête de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). La ministre estime que selon les éléments à sa disposition, il y a eu de nombreux dysfonctionnements. La procédure habituelle prévoit que la personne qui répond a obligation de passer l'appel à un médecin.