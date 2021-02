Décès de Ralph Finkler : les hommages se multiplient

Les hommages et les réactions se multiplient ce samedi après la mort de Ralph Finkler, figure de la résistance en Dordogne. Il était également connu pour intervenir dans les écoles, collèges et lycée pour témoigner de son histoire et rappeler les horreurs de la guerre.

"Ralph Finkler était l'une des personnalités les plus marquantes de la Résistance en Périgord. [...] Un résistant engagé. Il le restera tout au long de sa vie, s’attachant sans relâche et avec conviction à décrire aux plus jeunes l’horreur de la guerre et de la barbarie", rappelle Germinal Peiro, le président de la Dordogne dans un communiqué.

"Une grande figure de la résistance"

La mort de Ralph Finkler s'ajoute à celle d'un autre résistant cette semaine, celle de René Chouet. "C'étaient les derniers témoins directs de l'histoire, rappellent Jean-Paul Bedoin le président départemental de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance. La tâche qui nous incombe maintenant c'est de reprendre leur flambeau et de poursuivre leur travail de mémoire."

La maire de Périgueux, Delphine Labails, a également tenu à rendre hommage à Ralph Finkler. "C'est une grande figure de la résistance périgourdine qui nous quitte. Le départ de ces hommes qui incarnaient les valeurs d'engagement et de don de soi nous oblige à poursuivre inlassablement leur engagement auprès des jeunes générations pour transmettre cette mémoire", écrit-elle dans un communiqué. Elle rappelle également la personnalité de Ralph Finkler "un homme respectueux des autres et attentif à eux, une personnalité toujours accessible et disponible".