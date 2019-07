Décès de trois militaires de Besançon en Guyane : "Le travail des militaires est une lutte sans fin"

Lure, France

Christophe Lejeune, membre de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale était en mission d'observation du travail des militaires en Guyane en avril dernier. Il s'est rendu sur la zone où les trois militaires du 19e Régiment du Génie de Besançon sont décédés le 17 juillet. Le député LREM de Haute-Saône a accompagné les hommes du 9eme RIMA pour appréhender les difficultés de leur travail, dont l'opération Harpie qui consiste à lutter contre l'orpaillage illégal.

Une eau polluée au cyanure sur de nombreux sites

Lors de ce déplacement Christophe Lejeune a eu l'occasion d'aller au plus près de ce trafic, aux cotés des militaires Français, en pirogue ou en hélicoptère il a pu le constater. "Quand on survole la Guyane, on observe sur les sites qui ont été traités de manière illégale que l’eau des fleuves est polluée au cyanure". Le député précise que des enfants commencent à naître handicapés car leur maman a bu de l'eau polluée au cyanure.

"Dès qu'un site d'orpaillage est identifié et détruit, d'autres voient le jour un peu plus loin"

Le travail des militaires est une lutte sans fin... La difficulté est d'autant plus grande que le terrain est fortement escarpé et boisé. "L'armée Française a besoin d'emplois locaux, des piroguiers qui connaissent parfaitement les fleuves" précise le député Haut-Saônois. "Avec les précipitations, le niveau des fleuves changent de manière rapide, il faut des hommes qui connaissent parfaitement les cours d'eau pour conduire les militaires Français au plus près des sites illégaux".

Sur les bords du fleuve Maroni, près de la frontière avec le Surinam, les hommes du 9ème RIMA. - Christophe Lejeune

Christophe Lejeune, sur sa page Facebook, a salué "le courage des femmes et des hommes qui nous protègent au quotidien" et a tenu à souligner la reconnaissance que leur portent les Français.