Décès du maire d'Aramon Jean-Marie Rosier

Le maire d'Aramon (Gard), Jean-Marie Rosier, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. La mairie communique sur les réseaux sociaux ce message : "Le Conseil municipal et le personnel municipal d'Aramon, avec une vive émotion et une profonde tristesse vous font part du décès soudain du maire, Jean-Marie Rosier. Depuis 1989, il s'est dévoué sans relâche à sa ville et a toujours œuvré avec courage et détermination pour le bien de ses administrés et pour mettre en valeur Aramon, sa ville, à laquelle il était très attaché."

Adjoint pendant de longues années, Jean-Marie Rosier devient maire d'Aramon en 2020.

"Notre ville perd un homme d'une très grande qualité, bienveillant, d'une formidable cordialité et dont les qualités humaines étaient reconnues bien au delà de notre communauté. Les élus et les agents de la ville adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse Lydie, à sa fille Amandine et à sa petite fille Lucie, sa famille et ses proches, ainsi qu'aux Aramonais et leur témoignent leur entier soutien." Mairie d'Aramon (communiqué)

