Décès du président du district de l'Isère de football Michel Muffat-Joly

La nouvelle a parcouru ce lundi matin les réseaux sociaux consacrés au foot isérois et même plus largement au Fustal national, dont il était un des responsables au niveau de la FFF : Michel Muffat-Joly est décédé à l'âge de 72 ans . Un communiqué est également arrivé de la part de Nicolas Tamborini, président en Isère de l'Union nationale des arbitres de football : "C'est avec une immense douleur et une profonde tristesse que nous avons le regret de vous annoncer la disparition cette nuit du Président du District de l'Isère de Football, Michel MUFFAT-JOLY. Un homme, un Président, un ami, un amoureux du Football qui a voué sa vie entière à la cause, passant par toutes les fonctions de Président de club à Président du Football départemental son engagement fut total, sincère et tellement profond. Sa disparition nous bouleverse,à bien des égards, tellement sa présence, sa compagnie, sa hauteur d'esprit, son amitié nous était essentiel et faisait rayonner le football Isérois au délà de nos frontières".

Michel Muffat-Joly venait, il y a une semaine, d'être reconduit à la présidence du District de l'Isère , en son absence puisqu'il était malade depuis début octobre, touché par le coronavirus.