Décès suspect après une soirée à l'Arsenal à Tarbes : le déroulé des faits avant la mort de Julien

Un homme de 24 ans a été mis en examen ce mercredi en fin de journée dans l'affaire du décès suspect à Adé . Il s'agit d'un jeune originaire de Bagnères-de-Bigorre. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Tarbes. Il est poursuivi pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, selon la procureure de la République de Tarbes, Bérengère Prud'homme. D'après nos informations, il semble qu'il ne connaissait pas la victime, Julien. L'enquête a permis de retracer le déroulé de la soirée dans le quartier de l'Arsenal, avant la mort de Julien.

Il aurait découvert Julien endormi dans sa voiture

C'est près de cette discothèque qu'aurait eu lieu l'altercation à Tarbes © Radio France - Marion Aquilina

Le suspect âgé de 24 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans la matinée du mardi 7 janvier, au sud de Tarbes, à la gendarmerie d'Ossun. Le jeune homme a pu donner sa version des faits aux enquêteurs. "Le mis en cause avait découvert, en regagnant son véhicule, que la victime s'y était introduite et y dormait" détaille le parquet de Tarbes.

On comprend alors que ce soir-là, dans le quartier de l'Arsenal, près de la boîte de nuit du RG Room, l'agresseur présumé aurait trouvé Julien dormant dans sa voiture. Il lui aurait alors donné un coup de poing qui a fait tomber Julien au sol, ce qui lui a causé une blessure à la tête.

Les pompiers appelés après le coup

Par ailleurs, "les secours avaient été appelés, mais annulés ensuite lorsque le jeune homme s'était relevé et avait été pris en charge par son père", selon les précisions apportées par la procureure de Tarbes. L'autopsie de la victime avait montré une fracture au niveau du crâne, possiblement à l'origine du décès, selon le parquet de Tarbes.

Quelle sécurité dans le quartier de l'Arsenal à Tarbes ?

Ce drame repose la question de la sécurité dans ce quartier où beaucoup de jeunes font la fête et consomment de l'alcool. Le 18 mars 2022, Enzo, un jeune de 18 ans a reçu un coup de poing mortel en marge d'une soirée Percent passée dans le même quartier , à l'Arsenal. La mairie de Tarbes a catégoriquement refusé de répondre à nos questions sur ce sujet de la sécurité dans le quartier de l'Arsenal.

Les personnes qui fréquentent le quartier ont été très marquées suite au drame. Titouan, 19 ans, réagit : "Ça s'est passé juste devant la boîte, moi je sors tous les week-ends, ça m'a foutu un coup, ça m'a refroidi de suite. [...] Ça commence à craindre un peu Tarbes." Un commerçant du quartier aimerait qu'on ne stigmatise par l'Arsenal. Un père veut faire confiance aux jeunes : "J'ai deux enfants de 19 et 20 ans qui fréquentent la zone, elles sont avec les copines, copains et ne rentrent jamais seules à pied, [...] il ne faut pas non plus tomber dans la psychose."

La prévention menée par Les étoiles des Pyrénées

Yoan Coronado est le président fondateur de l'association "Les étoiles des Pyrénées" qui fait de la prévention et de la sensibilisation dans le quartier de l'Arsenal les soirées et nuits des jeudi, vendredi et samedi. Selon lui, force est de constater que les dispositifs de sécurité existants ne suffisent pas. "Il faudrait de très très gros moyens, le souci c'est les moyens sont adaptés à une ville de 45.000 habitants mais pas à un quartier comme ça, sur le quartier de l'Arsenal des gens viennent de partout, de 200 km à la ronde" souligne Yoan Coronado qui en appelle à la responsabilité de chacun.