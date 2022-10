Décès suspect d'une femme à Nay : les habitants sous le choc dénoncent les rumeurs autour du drame

C'est une affaire qui nécessite de la prudence, c'est ce que confient les habitants de Nay et l'avocate dans ce dossier. Un homme de 47 ans a été mis en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est le fils de la femme retrouvée morte dans un appartement du centre-ville de Nay mercredi après-midi. Il a été incarcéré à Pau, placé en détention provisoire.

La présomption d'innocence

Me Gaëlle Renard est l'avocate du fils poursuivi, elle réagit ce samedi : "Mon client est abasourdi et dans un état de tristesse profonde depuis mercredi. Il peine à comprendre car quand il est parti du domicile de sa mère, elle allait bien." Me Renard ajoute que "beaucoup de choses ont été dites depuis mercredi, mais très peu qui collent à la réalité du dossier."

"Plus que jamais, la présomption d innocence doit être respectée dans cette affaire très sensible, déclare Me Renard. L'émoi général qu'a provoqué ce décès est parfaitement légitime et compréhensible. Mais il ne doit pas perturber l'instruction judiciaire qui est en cours et qui doit se dérouler sereinement. Il faut permettre à mon client et à toute la famille de la victime de faire son deuil sereinement."

Des rumeurs circulent dans la ville

Les protagonistes de cette affaire font partie de la communauté des gens du voyage, le maire Bruno Bourdaa avait insisté sur le fait que cette communauté était implantée et intégrée depuis longtemps à Nay. L'avocate Isabelle Fitas défend la compagne de l'homme incarcéré. Me Fitas évoque également des "gens sédentarisés et bien intégrés". Selon elle, le placement en détention provisoire permettrait "d'éviter un risque de représailles".

C'est justement la rumeur d'une vengeance qui circule beaucoup dans le village. "On a entendu dire que 300 personnes de la communauté allaient venir mettre le feu au village. C'est n'importe quoi", confie une commerçante. Elle constate que, même si les gens du voyages sont bien intégrés, "il y a encore beaucoup de stigmatisation. On a pas d'immigration ici, alors les étrangers se sont les gens du voyage".

"Je ne pensais pas que ça pouvait arriver dans un village comme Nay"

Une confusion générale règne chez les habitants. "On entend tout et son contraire, on ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé, mais c'est avant tout un drame familial", explique un Nayais qui a vu les gendarmes dans la rue Clémenceau mercredi, alors qu'il rentrait du travail. D'autres sont surpris. "Je ne pensais pas que ça pouvait arriver dans un village comme Nay. D'habitude ça arrive dans des grandes villes", indique une habitante. Elle connaissait les membres de la famille et se dit très choquée par ce qu'il s'est passé.

Du côté de la communauté des gens du voyage, on refuse de s'exprimer de peur de mettre le feu aux poudres. L'un des membres de la communauté croisé ce samedi midi explique qu'il préfère "que ça reste entre nous et pas que ça sorte de notre cercle. Il pourrait y avoir des conséquences donc on veut apaiser les choses". Des analyses complémentaires doivent être menées sur le corps de la victime pour déterminer précisément les circonstances de sa mort.