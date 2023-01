Décès suspects : sept plaintes déposées contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges

Sept plaintes ont été déposées après des décès de patients jugés suspects par leurs proches à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges, a indiqué ce samedi le procureur de la République d'Epinal, Frédéric Nahon.

"J'ai ouvert quatre informations judiciaires contre X pour homicide involontaire suite à des plaintes déposées par la famille des victimes, mettant en cause le centre hospitalier de Remiremont", a détaillé le magistrat auprès de l'AFP. "Une autre information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires contre X" et "une ouverture d'information judiciaire des chefs de recherche des causes de la mort a été ouverte", a-t-il ajouté.

Le procureur a également déclaré avoir reçu "une autre plainte pour homicide involontaire" pour laquelle une "ouverture d'information (judiciaire) est fort probable". "En tout, cela fait sept procédures", a-t-il résumé.

D'autres plaintes à venir ?

Me Nancy Risacher, qui suit six des sept plaintes, indique être "en train (d'en) rédiger" une huitième pour homicide involontaire. Seul l'un de ses clients a, pour l'instant, été entendu par le juge d'instruction, a-t-elle indiqué. Me Risacher a indiqué, par ailleurs, avoir été contactée par "plusieurs autres personnes" et être en train d'examiner ces dossiers pour voir si d'autres plaintes pouvaient en sortir.

L'avocat de l'hôpital de Remiremont, Me Frédéric Berna, déplore le "battage médiatique" autour du dossier. "On a plutôt l'impression d'une bande de complotistes qu'autre chose", fustige-t-il sur France Bleu Sud Lorraine. "Du côté de l'hôpital, toutes les vérifications habituelles sont faites, il n'y a pas de difficultés", assure-t-il. "Une fois qu'on se sera expliqués et qu'on aura réussi à être mis hors de cause, on ira demander des comptes à ceux qui aujourd'hui agitent des mouchoirs rouges devant les médias pour essayer d'exister".

Il ne s'agit pas de "tirer à boulet rouge sur l'hôpital", explique Maître Nancy Risacher sur France Bleu Sud Lorraine, mais bien d'aider les familles des victimes à comprendre : "Ils veulent savoir comment les dernières heures" de leurs proches se sont déroulées pour lever les "suspicions", affirme-t-elle*. "Est-ce que tout a bien été mis en oeuvre, pourquoi est-ce qu'on ne leur pas expliqué ce qui a été fait ? (...) C'est ça surtout, c'est une quête de vérité. Il n'y a pas de rancune, de colère, ou de vengeance, seulement un point d'interrogation qu'on veut lever".*

Elle assure par ailleurs que que ses clients déposent plainte "seulement s'il y a matière", faisant état de témoignages qui font "froid dans le dos".

Début janvier, des élus des Vosges avaient apporté leur soutien aux équipes du centre hospitalier de Remiremont, dénonçant des "campagnes de presse" ayant "pris pour cible" l'établissement.