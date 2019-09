Décharges sauvages : les entreprises du BTP autorisées à déverser leur cargaison gratuitement en déchetterie

France

Le gouvernement déclare la guerre aux décharges sauvages. Un mois après la mort du maire de Signes (Var) renversé par une camionnette alors qu'il l'empêchait de jeter des gravats sur la route de sa commune, Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique a annoncé une série de mesures jeudi 5 septembre 2019 pour lutter contre ces déversements illégaux, à la suite d'une réunion avec les professionnels du bâtiment et des associations d'élus.

Déverser des déchets gratuitement

Une petite révolution dans le secteur du BTP : les entreprises, peu importe leur taille, vont pouvoir déverser gratuitement leurs déchets dans une déchetterie. Seulement s'ils sont triés, la ferraille avec la ferraille, le bois avec le bois... C'est payant aujourd'hui, certains sont donc tenter de vider leur cargaison n'importe où, ce qui est interdit.

Pour financer la gratuité, on envisage pour compenser une éco-contribution, comme pour l'électroménager. C'est le principe du "pollueur-payeur" : un prélèvement sur la vente de matériaux dès le 1er janvier 2022, versé ensuite aux villes qui prendront à leur charge les coûts de la mise en décharge.

Tracer les matériaux

Le gouvernement veut aussi tracer ces matériaux pour mieux identifier les lieux de production et les flux des déchets, qui représentent 700 kilos par an et par Français, l'équivalent de 42 millions de tonnes. Chaque année, l'enlèvement et le nettoyage de ces décharges coûtent aux villes entre 340 et 420 millions d'euros, d'après le gouvernement.

Le projet de loi prévoit aussi un renforcement des pouvoirs de sanction pour les autorités locales, comme les maires, les principaux concernés. Plusieurs de ces mesures prévues contre ce phénomène figurent dans le projet de loi "anti-gaspillage pour une économie circulaire", que le Sénat doit commencer à étudier le 18 septembre.

