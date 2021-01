Déchets abandonnés en forêt de Chabrières, près de Guéret : des suspects retrouvés

Quatre jeunes originaires de Creuse et de Haute-Vienne seront jugés en avril pour avoir laissé leurs restes de restauration rapide en pleine nature. Ces déchets ont été retrouvés fin novembre, éparpillés en forêt de Chabrières, près de Guéret.

Des sacs en papier et des boites de hamburgers éparpillés en forêt de Chabrières, près de Guéret. Ce spectacle désolant avait scandalisé de nombreux Guérétois, il y a plus d'un mois. Le président de l'agglomération, Eric Correia avait même annoncé qu'il allait porter plainte. Ce lundi 4 janvier, l'enquête touche à sa fin et quatre suspects ont été identifiés.

Trois mineurs et un jeune adulte

Les suspects sont tous très jeunes : trois d'entre eux sont mineurs et le dernier est un jeune adulte. Ils sont originaires de la Creuse et de la Haute-Vienne. En garde à vue, ils ont reconnu les faits.

Ils seront jugés en avril devant le tribunal de police. Ils risquent une amende de 68 à 180 euros. On ne sait pas comment les policiers sont remontés jusqu'à eux. Un ticket de caisse laissé sur place pourrait avoir permis de les identifier.