Déchets en Dordogne : des opposants jugés pour avoir insulté les responsables du SMD3

Le débat sur la redevance incitative en Dordogne va très loin, et même jusqu'en justice. Ce mercredi 14 juin, le tribunal correctionnel de Périgueux a jugé dix femmes et hommes pour injures et diffamations à l'encontre d'un fonctionnaire public. La plupart habitants de Dordogne, ils ont entre 45 et 77 ans, et ont un point commun : avoir posté des commentaires en septembre dernier sur le groupe Facebook d'un collectif opposé à la gestion des déchets par le SMD3. Ils sont jugés pour s'en être pris directement au directeur du syndicat de gestion des déchets en Dordogne, Sylvain Marty et au président Pascal Protano.

Tout commence par la création d'un groupe Facebook par la figure des opposants, Florence Poumarede, rappelle la présidente du tribunal, Morgane Codron. Ce groupe intitulé "Collectif des usagers mécontents de la collecte des déchets en Dordogne", est public. La créatrice publie un message dans lequel on peut lire notamment que Monsieur Marty a "acquis une demeure à 500 000 euros à Lamothe-Montravel sur le dos des usagers". Le directeur du SMD3 dément ces propos et dénonce une diffamation. A la barre, la concernée regrette et déclare : "ça a dérapé, le groupe n'a pas été créé pour injurier".

"Une bonne tête à couper"

S'en suit une centaines de commentaires sous la publication, dont certains des auteurs sont présents à l'audience. "Faut bien les payer ces crapules de directeurs", lance un premier habitant de Dordogne. Il est suivi par d'autres messages comme "la mafia a gangrené le pays", "tout ça pour engraisser Marty et Protano" ou "une bonne tête à couper, on s'en souviendra". L'homme derrière ce dernier commentaire assure : "ce n'était pas du premier degré, c'était un peu le café du commerce".

D'autres assument leur propos et tiennent des discours plus politiques contre la mise en place de la redevance incitative en Dordogne. La plus âgée des prévenus s'avance à la barre et tape sur le pupitre : "c'est de la faute de ces gens-là", s'énerve-t-elle en pointant du doigt Sylvain Marty et Pascal Protano, assis quelques rangs plus loin. Mais la présidente reprend : "on peut ne pas être d'accord mais dire les choses respectueusement".

Un impact sur leur vie personnelle

Car ces messages peuvent avoir des conséquences sur la vie personnelle des personnes visées, rappelle le tribunal. Sylvain Marty s'avance à la barre et témoigne : "Depuis, je reçois des appels anonymes et mes enfants reviennent de l'école en me disant : "un copain m'a dit que tu voles l'argent des gens pour payer une maison"". Pascal Protano, lui, évoque des menaces de morts et des jets de pierre sur son domicile. "Ma mère a peur de venir chez moi, dit le président du SMD3*, et les commentaires Facebook ressemblent beaucoup aux lettres anonymes*".

Le directeur, Sylvain Marty, se dit "surpris" de l'absence de prise de conscience de la part de ceux contre qui il a porté plainte. Certains présentent leurs excuses et assurent qu'ils n'avaient pas imaginé les répercussions de leurs propos. D'autres disent ne pas comprendre les raisons de leur présence, ni la gravité des faits qui leurs sont reprochés. "On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux", ajoute la présidente.

Délibéré en juillet

"Il ne faut pas grossir le trait", plaide l'un des avocats de la Défense. Selon-lui, ce ne sont que des "gens en colère qui galèrent à remplir leur frigo et à qui ont dit qu'il faut maintenant payer les déchets". L'avocate de Pascal Protano et Sylvain Marty demande, elle, un "procès symbolique" face aux dangers des messages postés sur les réseaux sociaux.

Le tribunal rendra son délibéré le 5 juillet prochain.