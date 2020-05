Déchetteries : Châteauroux Métropole maintiendra les mesures anti-contagion après le 11 mai

Certaines ont rouvert en début de semaine, d’autres depuis une dizaine de jours mais quoi qu’il en soit les déchetteries ont du succès ! En pleine poussée printanière les jardins débordent de résidus de tontes et de taille et après plusieurs semaines de confinement de nombreux foyers ont procédé à quelques opérations de tri et se retrouvent avec des vieilleries surnuméraires.

De forts besoins qui créent de fortes affluences et avec en plus les mesures anti-contagion celà provoque des files d’attente considérables à l'entrée des déchetteries.

A Châteauroux, 10 jours après la réouverture des 5 déchetteries, il faut parfois encore compter jusqu’à 2 heures d’attente pour pouvoir arriver aux quais de déchargement. Des attentes qui ne vont pas cesser avec le 11 Mai même en cas de déconfinement "vert".

Les mesures anti-contagion qui consistent en des restriction d'accès du nombre de véhicules sur site resteront les mêmes sur les 5 déchetteries de l’agglomération castelroussine.

Pour Paul Pluviaud, vice-président de Châteauroux Métropole, en charge de la collecte des ordures ménagères il est beaucoup trop tôt pour songer à un retour à la normale face à une épidémie qui même si elle faiblit reste dangereuse. Les procédures de sécurité sanitaires actuelles sont donc en place, au moins, jusqu'au 2 juin prochain.