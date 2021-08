Décision ce mardi sur la remise en liberté du principal suspect dans l’affaire Martine Escadeillas

Joël B. est en détention depuis le tout début de l’année 2019. Cet homme âgé de 56 ans est le principal suspect dans un "cold case". En décembre 1986, Martine Escadeillas disparaît à Ramonville, près de Toulouse. Son corps n'a jamais été retrouvé. 32 ans plus tard, en janvier 2019, Joël B. est arrêté en Isère. Lors de sa garde à vue, il reconnaît "une dispute violente" avec la victime le jour de sa mort. La jeune femme aurait tenté de fuir et il l'aurait retrouvée morte en bas d'un escalier.

Un père de famille qui a un travail

Le principal suspect est revenu sur ces aveux très vite. Et avec ses avocats, il demande depuis des mois une remise en liberté pour être placé sous bracelet électronique. Une libération qui lui avait déjà été refusé au printemps 2020 par le juge des libertés et de la détention (JLD) et la chambre de l'instruction. Et pour son avocat maitre Eric Mouton c'est incompréhensible : " On a un homme qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui a un travail, qui est père de famille et dont le procès n'aura pas lieu avant des mois. Il n'y a aucun risque de faire appliquer aujourd'hui la présomption d'innocence et de la liberté dans l'attente d'un jugement". L'avocat qui note en plus que l'accusé est incarcéré à la prison de Seysses qui a été épinglée dans un rapport datant du 28 juin 2021. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté déplore la gestion du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses et elle y parle de "surpopulation carcérale, saleté, violences... "

