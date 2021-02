Pour Marcelo Bielsa, le LOSC "a saboté son travail"

C'est la première fois qu'il s'exprimait sur ce sujet depuis son départ du Nord avec fracas en décembre 2017. Débarqué après une série de mauvais résultats et un LOSC 19ème de Ligue 1, Marcelo Bielsa avait été licencié pour faute grave. Un licenciement qu'il conteste. Il demande 19 millions d'euros d'indemnités à son ancien club pour "rupture abusive du contrat de travail".

En visioconférence depuis son domicile anglais de Leeds, où il entraîne désormais, l'entraîneur argentin "aurait préféré ne pas parler publiquement" sur ce qui s'est passé pendant 7 mois à Lille. "Mais je dois expliquer certaines choses", a-t-il déclaré devant les cinq conseillers des prud'hommes de Lille ce vendredi après-midi.

Marcelo Bielsa, le ton vif, s'est défendu de tout manquement pendant son passage au LOSC. Il accuse même le club "d'avoir saboté son travail". Et dans son viseur, un homme en particulier : Luis Campos, à l'époque conseiller du président Gérard Lopez, en charge du recrutement. Alors qu'avant même son arrivée au LOSC, Luis Campos, Gérard Lopez, Marc Ingla (ancien directeur général du LOSC) et lui-même, s'étaient mis d'accord sur un projet pour le club lillois, Marcelo Bielsa estime que Luis Campos "n'a jamais voulu l'aider". Devant un conseil des prud'hommes probablement pas spécialiste de football, l'entraîneur argentin a détaillé avec une minutie habituelle chez celui surnommé "El Loco" (le fou en espagnol) le processus de recrutement de joueurs fait par le club à l'été 2017. Même si Luis Campos lui a présenté près de 80 joueurs, Marcelo Bielsa a expliqué qu'il n'avait "jamais parlé football" avec le conseiller du président Lopez.

Un pré-contrat qui prévoyait quoi qu'il arrive le versement d'indemnités ?

Interrompu au bout de 50 minutes (il ne devait initialement parler qu'un quart d'heure), Marcelo Bielsa s'est également défendu, contrairement à ce qu'affirmait le LOSC dans sa lettre de licenciement, d'avoir empêché certains salariés du club, comme l'entraîneur adjoint Joao Sacramento, de faire leur travail. Son avocat, Benjamin Cabagno, a parlé d'un "licenciement vexatoire"

Pour obtenir gain de cause et le versement d'indemnités records pour un entraîneur de Ligue 1, l'avocat de Marcelo Bielsa, s'appuie sur un "précontrat", signé par son client avant le contrat homologué par la Ligue de football Professionnel, et qui prévoyait, même en cas de licenciement pour faute grave, une indemnisation avec le paiement des salaires restants de l'entraîneur argentin. L'avocat du LOSC, Bertrand Wambeke, a lui expliqué "qu'il ne s'agissait pas d'un contrat"

Une décision sera rendue par le conseil des prud'hommes de Lille le 2 juillet prochain. Les deux parties pourront faire appel de cette décision.