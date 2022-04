Déclaration d'impôts 2022 : Où et comment vous faire aider pour déclarer vos revenus en Picardie ?

Depuis le 7 avril, vous devez déclarer vos revenus de l'année 2021 afin d'ajuster votre prélèvement d'impôt à la source. Dans nos trois départements, plus de la moitié des contribuables sont exonérés. L'an dernier, 320.000 dossiers ont été traités dans la Somme, 87% étaient des déclarations en ligne, contre 13% en déclaration papier. Si vous avez des difficultés à remplir votre déclaration, les Directions générales des finances publiques de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme développent l'assistance par téléphone et ont déployé leurs agents dans 66 agences France services partout dans les trois départements, ils s'ajoutent aux guichets des impôts existants.

Les agents des impôts se déplacent plus près de chez vous

Cette année, la direction des finances publiques veut renforcer son accompagnement au plus près des usagers. "Nous n'attendons plus qu'ils viennent à nous dans nos bureaux, explique Nathalie Biquard, la directrice départementale des finances publiques de la Somme. C'est un changement de mentalité, nos agents vont au-devant des usagers". Ainsi, en plus des trois guichets de la DDFP, 18 espaces France services accueillent cinq jours sur sept les usagers dans la Somme, 25 dans l'Oise et 23 dans l'Aisne.

Retrouvez les lieux d'accueil près de chez vous grâce à ce lien -> espaces France Service de Picardie

Carte des points d’accueil de proximité des contribuables durant la campagne déclarative de 2022. - Direction générale des finances publiques

Vous pouvez vous y rendre directement, notamment pour un accompagnement si vous avez des difficultés avec le numérique. Pour des demandes plus précises, il est conseillé de prendre rendez-vous, un agent des finances publiques assure une permanence une demi-journée par semaine dans chacun des espaces France Services. L'assistance téléphonique est elle disponible toute la journée en semaine au 0 891 150 564.

Jusqu'à quand puis-je déclarer mes revenus ?

Dans la Somme vous avez jusqu'au 8 juin pour faire votre déclaration en ligne, pareil dans l'Oise, jusqu'au 24 mai dans l'Aisne. Toutes les déclarations papiers doivent être renvoyées avant le 15 mai à 23h59 (cachet de la poste faisant foi).

Comment faire ma déclaration ?

Comme 87,3% des Français, vous êtes peut-être déjà passé à la déclaration en ligne. Pour commencer, vous devez vous connecter sur le site internet impots.gouv.fr. Si vous n’avez encore jamais créé votre espace personnel, vous devez vous munir des trois documents qui suivent :

votre numéro fiscal . Composé de 13 chiffres, vous le trouverez en haut de l’avis d’imposition que vous avez reçu l’an passé ;

. Composé de 13 chiffres, vous le trouverez en haut de l’avis d’imposition que vous avez reçu l’an passé ; votre numéro d’accès en ligne . Composé de 7 chiffres, celui-ci se trouve également sur la première page de votre dernière déclaration de revenus effectuée sur papier ;

. Composé de 7 chiffres, celui-ci se trouve également sur la première page de votre dernière déclaration de revenus effectuée sur papier ; votre revenu fiscal de référence. Celui-ci se trouve dans la rubrique « vos références » de votre tout dernier avis d’imposition.

Une fois ces documents sous les yeux, vous pouvez dès à présent créer votre espace personnel et accéder à votre télédéclaration depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Si vous préférez la déclarer sur papier, le formulaire est disponible en cliquant ici ->formulaire de déclaration papier.