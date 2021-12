Déclaration de patrimoine : le ministre Alain Griset démissionne du gouvernement après sa condamnation

Condamné à six mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis pour la déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises Alain Griset a donné sa démission du gouvernement ce mercredi.