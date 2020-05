Déconfinement : à Béziers, la justice s'adapte à la crise sanitaire

Au tribunal judiciaire de Béziers, le déconfinement a été préparé avec beaucoup de minutie. Avec un double objectif : retrouver une activité quasi-normale et préserver la santé de chacun.

Le port du masque est obligatoire : pour les justiciables, les fonctionnaires et les magistrats qui attendent de recevoir les plexiglas de protection. Le public est interdit, seules les personnes munies de convocation pourront entrer, après s’être lavé les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition par le tribunal. Chacun doit se munir de son propre stylo, pour éviter tout risque de propagation du virus.

C'est assez singulier mais les magistrats porteront un masque. Nous devons donner l'exemple (Luc Barbier, président du Tribunal judiciaire)

À l’intérieur, il faut suivre un sens de circulation indiqué par des panneaux et un marquage au sol. Il est possible de s'asseoir sur les seuls emplacements autorisés matérialisés par des rubans rouge et blanc et le respect des distances avec les autres personnes reste évidemment de mise.

Un été bien chargé en perspective

Les 23 juges de Béziers ont accepté de tenir des audiences supplémentaires cet été. 13 pour les affaires pénales et 30 pour les affaires civiles. C’est inédit. Pour le civil, le président du tribunal a choisi de donner la priorité aux contentieux dans lesquels les gens déjà en difficulté ont vu leur situation s’aggraver avec le confinement : protection familiale, tutelles, saisies sur salaires ou encore surendettement.