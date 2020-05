Déconfinement dans la Loire : attention, les cambrioleurs reprennent du service

Près d'une douzaine de cambriolages ont été constatés dans la Loire depuis le début du déconfinement.

Rien que dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre domiciles ont été visités sur les communes de Montbrison, St Just St Rambert et Noirétable. Samedi matin, une autre tentative d'effraction a été constatée à l'Etrat.

Une forte baisse des cambriolages pendant le confinement

Une recrudescence alors que le nombre de vols par effractions dans les logements avaient largement chuté pendant le confinement. Ces deux derniers mois, on comptait en moyenne cinq faits par semaine, et principalement dans les entreprises laissées vides. Avant le confinement, les chiffres dans la Loire oscillaient entre 20 et 70 cambriolages par semaine.

Avec le retour au travail, les maisons et les appartements ne sont plus toujours occupés dans la journée. La plupart des vols surviennent d'ailleurs dans l'après-midi. Les gendarmes de la Loire appellent donc à la prudence.