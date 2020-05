Déconfinement dans les Pyrénées-Atlantiques : vigilance accrue sur l'autoroute et la côte ce week-end

A partir du lundi 11 mai on pourra de nouveau circuler librement, sans motif ni limite de temps, dans un rayon de 100 kms et sans limitation de distance à l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques. En attendant, le week-end reste sous surveillance, en particulier sur la côte basque et l'autoroute.

Plus besoin d'attestation, de motif particulier et restreint, ni de limitation de temps. A partir de ce lundi 11 mai, on peut de nouveau circuler librement. A condition toutefois de rester dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile, sauf si l'on reste dans les Pyrénées-Atlantiques où il n'y aura pas de distance maximum et où un habitant de Nay pourra donc se rendre à Biarritz. En attendant, les règles de confinement restent de rigueur ce week-end et les contrôles se poursuivent.

Cinq cents gendarmes et policiers sont mobilisés chaque jour pendant ce pont du 8 mai. Jusqu'à dimanche soir, ce sont 50 contrôles fixes et 80 patrouilles mobiles qui sont assurés quotidiennement. La surveillance sera particulièrement de mise sur la côte basque où le temps quasi estival et l'approche du déconfinement pourraient encourager un relâchement des comportements avant l'heure.

Grands excès de vitesse

Par ailleurs, les contrôles de vitesse seront renforcés, en particulier sur les autoroutes A 63 et A 64 où des grands excès ont été observés ces derniers jours. Une ombre au tableau d'un bilan plutôt positif depuis le début du confinement dans les Pyrénées-Atlantiques. Environ 300.000 contrôles ont été effectués et seulement 4%, moins que la moyenne nationale, ont donné lieu à des Procès Verbaux d'infraction.

A noter que les plages et les lacs restent pour l'instant interdits, en attendant une éventuelle dérogation préfectorale, et que la frontière avec l'Espagne demeure fermée sauf dérogation pour les travailleurs transfrontaliers et les enfants scolarisés de l'autre côté.