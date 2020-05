Déconfinement : des contrôles, tout ce weekend, pour faire notamment respecter la règle des 100 km

Les gendarmes, policiers et CRS de Moselle sont mobilisées à l'occasion de ce long pont de l'Ascension, pour contrôler les attestations de déplacement. Les trajets pour déménagements sont désormais acceptés.

Lors de ce pont de l’Ascension, les forces de l’ordre vont multiplier, en Moselle, les contrôles pour faire respecter cette fameuse limite des 100 km à vol d’oiseau, autour de son domicile, pour se déplacer. Les policiers seront dans les gares, les CRS sur les principaux axes routiers et les gendarmes sur le réseau départemental.

Si vous restez en Moselle, pas besoin d’attestation de déplacement, un simple justificatif d’identité et un autre de domicile suffisent. En revanche, si vous quittez le département et si vous vous voyagez à plus de 100km à vol d’oiseau de votre logement, vous devrez remplir une attestation de déplacement. Les forces de l'ordre disposent des équipements nécessaires pour vérifier cette fameuse distance légale.

Sur la fameuse attestation de déplacement des 100 km, plusieurs motifs de trajets sont précisés. Dont un nouveau, depuis ce jeudi 21 mai, et la parution du journal officiel. Il s'agit des déplacements pour cause de déménagements ou de transactions immobilières.

Si vous n'êtes pas dans les clous, l'amende est de 135 euros. Les forces de l'ordre peuvent aussi demander au contrevenant, s'il est sur la route, de faire demi-tour et de rentrer à son domicile.

A Metz, la Police Nationale, n'a verbalisé pour le moment, que deux personnes, pour non respect des déplacements de 100 km.

Les forces de l'ordre seront aussi particulièrement vigilants ce weekend, sur le respect des limitations de vitesse. Lors du confinement, certains usagers de la route ont profité de la faible circulation pour appuyer un peu trop sur l'accélérateur.