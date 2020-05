Déconfinement : des délais rallongés pour les affaires judiciaires à Metz

La justice de la Moselle reprend doucement son cours après deux mois de confinement où seules les procédures d'urgence, les question de détention et les comparutions immédiates ont été maintenues. Mais à Metz, les délais pour les procès en correctionnelle sont désormais d'un an.

Les travées du palais de justice de Metz seront un peu moins bondées dans les semaines à venir. Depuis lundi, le tribunal ne peut accueillir plus de 160 visiteurs à la fois contre 500 avant l'épidémie, afin de limiter les contacts. Une remise en marche progressive de la justice qui n'a, en fait, jamais été totalement à l'arrêt. Les procédures d'urgence, les questions de détention et les comparutions immédiates ont été maintenues. Seulement, les délais pour les procès en correctionnelle ont été logiquement rallongés, ils sont désormais d'un an à Metz.

4 à 5 mois de retard pour les affaires en cour d'appel

"La difficulté en matière civile, c'est principalement pour les affaires familiales car les contacts sont nécessaires" explique Élisabeth Blanc, première présidente de la cour d'appel. "On ne pourra prendre, au lieu de vingt affaires par jour, que quatre ou cinq affaires. On va donc prendre quelques mois de retard surtout au tribunal judiciaire de Metz qui a des contentieux très importants. Ces retards seront peut-être moindres à Sarreguemines ou Thionville. A la cour d'appel, on devrait retarder les affaires de quatre à cinq mois car je rappelle que nous avons déjà eu des retards liés aux grèves de janvier et février [sur la réforme des retraites, ndlr]".

Le nombre de places est limité dans les salles d'audience © Radio France - Cécile Soulé

La reprise progressive se traduit par la présence, depuis lundi, des deux tiers des fonctionnaires et magistrats au tribunal judiciaire, et au moins 80 % à la cour d'appel. Pour éviter les contacts trop rapprochés avec les greffiers et les magistrats, les avocats sont invités à déposer leurs dossiers dans des caisses situées au rez-de-chaussée du palais.

Des croix blanches posées pour signaler les places où il est possible de s'asseoir © Radio France - Cécile Soulé

Pour l'accueil du public, seules les personnes munies d'une convocation sont autorisées à entrer. "Des personnes qui sont poursuivies, qui sont victimes d'infraction, qui sont citées comme témoins" précise Xavier Tarabeux, le procureur général de Metz. Dans les salles d'audience où ont été disposés des gels hydroalcooliques, des croix blanches apposées sur les bancs marquent les places où il est autorisé de s'asseoir.