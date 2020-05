Déconfinement des prisons : situation inédite au centre pénitentiaire de Nancy

La crise sanitaire du coronavirus aura eu au moins un mérite, celui d'avoir dépeuplé les prisons françaises. Au total en France, 5300 prisonniers en fin de peine ont été libérés pour éviter la propagation du coronavirus.

Ainsi, aujourd'hui "il y a plus de places que de détenus dans les prisons" explique Fadila Doukhi, déléguée régionale FO pénitentiaire "A Nancy par exemple, on compte aujourd'hui 691 détenus pour 692 places, c'est historique, jamais on a eu aussi peu de détenus depuis l'ouverture du centre pénitentiaire en 2009".

Pourvu que ça dure

Cette baisse historique de la population carcérale améliore nettement les conditions de travail des surveillants de prisons se félicite Fadila Doukhi "les tensions ont nettement baissé, surtout depuis la remise en place des parloirs et des ateliers de travail. Nous devons veiller cependant au strict respect des règles sanitaires pour éviter toute contamination. Nous croisons les doigts mais jusqu'ici _nous avons évité le pire_. J'espère que cette situation va durer mais je doute".