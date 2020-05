Déconfinement en Dordogne : le département rouvre les étangs ce lundi, mais juste pour la promenade

Allez, ce lundi 11 mai si le temps le permet, vous allez pouvoir sortir, en respectant les règles et les gestes barrières bien entendu. Et pas à plus de 10 en même temps et à moins de 100 km de chez vous.

Pour prendre un bon bol d'air, sachez que les étangs du département vont tous rouvrir ce lundi 11 mai. Que ce soit La Jemaye, Gurson, Saint Estèphe ou Rouffiac.

Le parc du château de Campagne rouvre également. Mais attention, les plages, la baignade, les jeux pour enfants, les sports collectifs ou encore les toilettes seront interdits. Les lieux de restauration resteront fermés. Il faudra aussi en toute circonstance respecter les gestes barrières et ne pas se rassembler à plus de 10.