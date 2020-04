Déconfinement en Isère : ces masques qui doivent arriver chez nous

Des masques en tissu grand public sont commandés et promis par les communes et intercommunalités, en complément de ceux commandés par la Région ou encore attendus de l'Etat mais quand seront distribués ces précieux masques ? C'est toute la question.Tour d'horizon dans le département.

"Un masque par habitant", c'est la promesse souvent affichée par les communes et intercommunalités dans la perspective du déconfinement à partir du 11 mai. Force est de reconnaître qu'à 11 jours de l'échéance nous ne sommes pas nombreux en Isère à avoir reçu ces masques dans nos boites aux lettres, le mode de distribution qui sera sans doute le plus utilisé.

Faire un état des lieux exact et exhaustif est compliqué dans la mesure où par endroit - et sans parler des masques à destination de leurs salariés ou en solidarité avec les soignants - des communes ont commandé des masques en plus de ceux commandés pas leur intercommunalité. Ailleurs les commandes et les distributions sont groupées à l'échelle de l'intercommunalité et parfois même regroupées avec celles de la Région Auvergne Rhône-Alpes qui elle, a commandé 9 millions de masques en tissu réutilisables pour ses quelques 8 100 000 habitants. Dans certaines communes ces masques "régionaux" s'ajouteront à celui de la collectivité locale et dans d'autres non. Enfin beaucoup d'entreprises ont également fait des commandes pour leurs salariés et depuis le début de la crise les ateliers coutures pour les masques "maison" se sont multipliés.

Entre commandes et opérations de mobilisation

La Métropole de Grenoble attend 400 000 masques à destination de ses habitants "dans une à trois semaines", soit entre le 6 et le 20 mai. Tout le monde ne sera donc pas servi avant le 11 mai. De son côté la ville de Grenoble dit avoir commandé 175 00 masques et être en train de préparer le plan de distribution. Echirolles a lancé des ateliers de couture et espère dans un premier temps 6 000 masques qui viendront donc en plus des masques Métro et Région. Saint-Martin d'Hères a aussi fait sa commande et explique sur son site que ces masques "vont être remis à chaque Martinérois(e) dès le lundi 4 mai".

Le Pays Voironnais est en train de s'organiser pour livrer 200 000 masques, soit deux par habitants, commandés par lui-même et par la région, "Ils seront distribués dans les communes en deux fois, dit son Président Jean-Paul Bret, les 8 et 9 mai puis les 23 et 24 mai"

La Capi, autour de Bourgoin-Jallieu, a commandé 140 000 masques depuis la mi-avril attend toujours d'être livrée. Les communes ont aussi parfois commandé de leur côté : Bourgoin-Jallieu annonce par exemple avoir commandé 30 000 masques agréés auprès de Porcher Industries. Villefontaine avait auparavant annoncé avoir commandé 3 000 masques et lancé un appel à bénévole pour en coudre. La Verpillière indiquait elle le 24 avril qu'elle n'avait toujours pas reçu 10 000 masques commandés "dès le début du confinement".

Vienne Condrieu Agglomération ne signale pas d'achat massif de masques à destination des habitants mais la ville de Vienne signale sur son site internet que les masques de la Région, 1 par habitant, seront distribués "dans les jours qui précéderont le 11 mai". Chasse-sur-Rhône dit avoir commandé de son côté 6 000 masques et Pont-Evêque a commandé 5 000 masques à une entreprise de son territoire : Défi Conseils créations.

La Communauté de commune du Grésivaudan a de son côté commandé 215 000 masques non médicaux en tissu, qui seront distribués par les communes "courant mai".

La communauté de commune Saint-Marcellin-Vercors annonce de son côté que 50 000 masques commandés au Tissages de Charlieu (42) - entreprise "homologuée par la DGA du ministère des armées et la Direction générale des entreprises" - "seront normalement livrés à la collectivité la mi-mai" et distribués ensuite par les communes.

Parmi les masques commandés dans les communes et à la Région il y a ceux de l'isérois Porcher - Porcher Industries

En avance d'une longueur avec une production de masques locale et des ateliers coutures lancés depuis un mois la Communauté de communes Coeur de Chartreuse annonce par la voix de son président Denis Sejourné une distribution "entre le 8 et le 10 mai".

Certains sont déjà servis ou en passe de l'être. Ailleurs les masques arriveront parfois "mi-juin"

Une production chartrousienne qui va également équiper les habitants des Vals du Dauphiné , autour de La Tour du Pin , et de la Valdaine. Dans ces territoires le maximum de bénévoles possibles sont mobilisés pour coudre 90 000 masques... le plus vite possible avant le 11 mai.

En Bièvre-Isère, autour de La-Côte-Saint-André, le président de la communauté de communes Yannick Neuder avait lancé début avril une opération, et les commandes de fournitures, pour la confection de 60 000 masques en tissu. Les choses ont sérieusement avancé puisque sur les sites internet Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs dit avoir distribué un masque par habitant en boite aux lettres "le week-end dernier " et la commune de Viriville annonçait une distribution "cette semaine".

Les Balcons du Dauphiné , autour de Crémieu et Morestel, ont quant à eux renoncé à une fabrication locale et bénévole en raison des difficultés d'approvisionnement en matière première et pour une "uniformité des masques". A cause aussi peut-être de l'ampleur de la tâche : la communauté de commune a commandé 85 000 masques qui arriveront "dans les jours qui viennent". Ils seront distribués par les 47 mairies.

Entre Bièvre et Rhône, la communauté de commune de Beaurepaire et Roussillon a de son côté commandé 70 000 masques qui "devraient être livrés en juin" mais ceux de la Région "seront distribués par l'intermédiaire des communes courant mai" précise la collectivité.

Au sein de la Lysed, communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné, autour de Pont-de-Chéruy et Charvieu-Chavagneux, on ne sait pas si il y une commande communautaire mais sur sa page Facebook le maire de Charvieu et président de la communauté de communes Gérard Dezempte se targue d'avoir commandé 19 000 masques pour sa commune et d'avoir commencé la mise sous pli pour distribution le lundi 27 avril.

Pour la communauté de communes du Vercors, Le président Franck Girard indique que 30 000 masques ont été commandés, qui seront distribués "la deuxième semaine de mai".

Au sein de la communauté de communes Bièvre-Est, autour du Grand-Lemps, une mobilisation "un masque pour chaque habitant" permet à Colombe d'annoncer que 860 masques sur 1660 sont faits et à Bizonnes d'annoncer une distribution de masques les 5, 6 et 7 mai.