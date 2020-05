Déconfinement : grosses erreurs dans la livraison des masques pour plusieurs écoles de la Drôme

Des écoles de Romans, Valence, Crest et Saint Vallier ont reçu ces derniers jours les masques à destination de leur personnel et des enfants. Ces protections sont indispensables pour rouvrir les écoles, selon le protocole du gouvernement. Problème : l'inspection académique a reçu deux fois plus de masques pour les enfants que pour les adultes alors qu’il aurait fallu l’inverse. A Saint Vallier par exemple, on compte 50 masques adultes et 100 pour enfants. Or, les masques sont obligatoires pour le personnel et non pour les élèves.

Les enseignants sont en colère. Cette erreur de commande pourrait les mettre en danger selon Amélie Chapapria du SNUipp. "Le protocole exige le port de deux masques par adulte et par jour. Dans certaines écoles, avec ce couac, le stock reçu permet de tenir mardi et jeudi. Quid du vendredi ? Cette situation provoque une perte de confiance, et on était déjà très atteints de ce côté là", indique-t-elle.

Impossible de donner aux enseignants le surplus de masques pour enfants. Ces protections pédiatriques couvrent insuffisamment le visage des adultes. Pour Amélie Chapapria, la réouverture des écoles a été précipitée. "Quand on veut agir dans des délais trop courts, voilà ce qui arrive. On aurait pu se laisser une semaine supplémentaire pour récupérer les masques et rouvrir les écoles", déplore-t-elle.

Des erreurs similaires de livraisons ont été constatées dans l'Hérault, le Rhône, la Gironde, la Seine-Saint-Denis et à Paris.