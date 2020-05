Déconfinement : « Hâte d’enfourcher le vélo ! » Nans Peters, cycliste d’AG2R

Cela fait deux mois qu’il tourne en rond chez lui. Après une saison 2019 très réussie, avec notamment une victoire sur le Giro, Nans Peters espérait que 2020 soit la saison de la confirmation. Pour l’instant c’est surtout celle du confinement, mais l’Isérois va, comme tous les cyclistes, pouvoir retrouver les routes en ce lundi de déconfinement. Le début d’une nouvelle saison.

France Bleu Isère : Vous pouvez à partir d’aujourd’hui (lundi 11 mai) retourner rouler sur les routes, c’est un soulagement ?

Nans Peters : « Qu’on soit cycliste pro ou non c’est vraiment une très bonne nouvelle pour tout le monde. Pour moi c’est un travail, pour d’autres c’est un loisir, mais c’est une excellente nouvelle. On a hâte, car le confinement commençait à être très très long, les heures de home-trainer sont longues aussi, c’est horrible on en a marre, ce qu’on aime dans le vélo c’est l’extérieur donc on a qu’une hâte c’est d’enfourcher le vélo ! On a de la chance de faire un sport d’extérieur, j’ai une forte pensée pour tous ceux qui font des sports-co, des sports d’intérieur, en, salle qui ne peuvent pas encore reprendre l’entrainement. On parle des sportifs, mais il y a aussi tous ceux qui sont dans le monde du travail et qui galèrent encore pour exercer leur travail, donc on a quand même beaucoup de chance »

Quelques jours avant le confinement Nans Peters avait pris la neuvième place de la classique de l'Ardèche © Maxppp - Stéphane MARC

Vous reprenez mais devez aussi respecter des règles sanitaires

« On doit s’entraîner seul ou à plusieurs mais avec un intervalle de dix mètres donc autant dire seul, dans un rayon de 100km, donc là ça va il y a de la marge. En plus j’ai la chance d’habiter à Chambery, donc avec un terrain montagneux avec de quoi faire des cols. C’est sûr que ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui habitent en plaine »

Cette reprise s’apparente à une nouvelle saison ?

« On a eu une longue période sans course, c’est presque une trêve hivernale. La fin de saison va être très courte, mais ça va être comme une nouvelle saison très dense, entre le report de toutes les courses et celles qui avaient déjà lieu à ces dates-là. Ce sera presque une saison complète, mais en trois mois donc ça va être très dense »

« Tous les coureurs manquent de foncier »

À quoi va ressembler votre préparation dans les prochaines semaines ?

« Pendant le confinement on a surtout fait des entraînements courts, et à fond, car sur home trainer on ne peut pas faire de foncier. Là, tous les coureurs manquent de foncier donc ça va être le maître mot de ces prochains jours et de ses prochaines semaines, faire des heures et du volume pour ensuite axer la préparation spécifique aux courses quand on aura une visibilité sur le calendrier de chacun. Pour l’instant on a pas de calendrier fixé pour chaque coureur, on définira ça un peu plus tard ».