Déconfinement : la justice face à un gros embouteillage de dossiers dans la Marne et les Ardennes

En attendant le déconfinement à partir du 11 mai, les palais de justice préparent leur réouverture. Au Tribunal correctionnel de Reims et de Charleville-Mézières, cela représente un gros défi : faire face à l'embouteillage de dossiers, conséquence de la grève des avocats et du confinement.

C'est un défi inédit qui attend la justice à partir du 11 mai, date de début du déconfinement en France. Dans la Marne et les Ardennes, après six semaines d'arrêt, plusieurs audiences sont prévues au Tribunal correctionnel de Reims et de Charleville-Mézières. Au delà de l'organisation que cela va demander pour accueillir les justiciables ou les victimes dans de bonnes conditions sanitaires, il y a également un défi qui attend l'ensemble des juridicitions : faire face à l'embouteillage des dossiers qui se sont accumulés ces derniers mois.

Rien qu'en correctionnelle, plus de 360 dossiers non jugés

Ces derniers mois, entre la grève des avocats et le confinement lié à l'épidémie de Covid 19, "tout un stock de dossiers non jugés se sont accumulés", affirme Mathieu Bourrette, le Procureur de la République de Reims qui précise aussi que "ces dossiers vont devoir être réenregistrés mais il faudra au moins 8 à 10 mois pour résorber les stocks car pendant ce temps, on enregistre encore de nouveaux actes de délinquance. Les dossiers en correctionnelle : c'est un flux ininterrompu".

Rien qu'au Tribunal correctionnel de Reims, pendant la période de confinement, ce sont 360 dossiers qui n'ont pas pu être audiencés.

Des dossiers "classés sans suite" pour désengorger les tribunaux

Les personnes qui devaient être jugées au mois d'avril ne le seront finalement qu'au mois de décembre, au plus tôt, explique le Procureur de Reims, Mathieu Bourrette. "Les délais vont être considérablement rallongés d'autant plus que la justice a déjà une cinétique lente".

Alors pour diminuer un peu l'embouteillage , deux tiers des dossiers seulement seront réaudiencés. Et pour le tiers restant, ils seront classés sans suite. Un choix difficile à faire d'après le Procureur de Reims, mais nécessaire: " Pour ces dossiers, je ne souhaite pas attendre dix ou douze mois pour qu'ils soient jugés. Il s'agira d'affaires de faible gravité, où il n'y avait pas de récidive et dans lesquelles, il n'y a pas de victimes".

Au tribunal correctionnel de Reims, ce sont finalement 260 dossiers qui vont trouver une place dans les prochaines semaines. Il faudra rajouter à cela le nombre d'affaires qui ont dû être reportées durant la grève des avocats. Cela représente près de 10% de l'activité annuelle du tribunal correctionnel de Reims qu'il va falloir absorber.