Déconfinement : la police vigilante face à une potentielle hausse des trafics de drogue

On pensait que le confinement empêchait les trafiquants de drogue d’importer de la marchandise depuis l’Espagne, il n’en est rien. Une importante saisie de cannabis a été réalisée par la police judiciaire de Lille le 24 avril : 190 kilos de drogue dissimulée dans des cartons de produits d’hygiène et d'entretien, à bord d'une innocente camionnette blanche, interceptée sur l’autoroute A2 dans le Valenciennois à hauteur de Marly.

Le chauffeur, un Allemand de 43 ans, est en détention, et sera jugé le 8 juillet. "Actuellement, beaucoup de produits de nettoyage peuvent passer d'un point A à point B", souligne Romuald Muller, directeur interrégional de la PJ de Lille, "cela montre l'ingéniosité des trafiquants, de mêler des produits stupéfiants à des produits ménagers, dont on a besoin en cette période de crise".

La route est compliquée, mais pas coupée

Cette affaire a permis de constater que les frontières du narcotrafic n’étaient pas complètement fermées : "la pandémie est très présente en Espagne, la frontière espagnole est plus imperméable. Donc cette route est très compliquée aujourd'hui, mais elle n'est pas complètement coupée. La preuve", constate le patron de la PJ.

Le prix du cannabis en hausse de 40 à 50%

Actuellement, les trafics sont en baisse. Les consommateurs sont moins nombreux, parce qu’il y a plus de contrôles dans le cadre du confinement, et parce qu’ils disposent de moins d’argent, souvent acquis lors de vols à l’arraché ou de cambriolage. Par ailleurs, le prix du cannabis a fait un bond de 40 à 50% car la marchandise se fait plus rare.

Il va y avoir une recomposition du paysage du narcotrafic

Mais avec le déconfinement, les stocks risquent de se déverser en masse sur la plaque lilloise, et les trafics reprendre de plus belle : "on reste très vigilants, car on sait que les pays sources continuent à produire, que des stocks arrivent dans les pays de transit, Espagne, Belgique et Pays-Bas", explique Romuald Muller, "une fois la réouverture, on risque d'avoir une arrivée de produits. C'est un peu comme dans l'économie légale : actuellement, ce sont les plus grosses organisations qui continuent à trafiquer. Les plus petites sont en difficultés. Donc il va y avoir une recomposition du paysage du narcotrafic, et une volonté de reconquête de marchés, avec, malheureusement, des prix attractifs. Cela risque d'entraîner une augmentation de la consommation".