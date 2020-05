Déconfinement : le match de football à 400 à Strasbourg, "plus de peur que de mal" pour un des participants

"Bien sûr que j'y étais !". Aux abords du stade Paco-Mateo du quartier Koenigshoffen, à Strasbourg, Popeye revient sur le match de la veille, qui a réuni 400 personnes. Il n'a pas résisté à l'appel du ballon rond : "Des gens que je connais, de Hautepierre et du Neuhof, m'ont dit que ce serait un bon match ...", explique l'adolescent de 16 ans.

Un "bon match" avant tout

Popeye assure ne pas avoir été déçu : "C'était un bon moment, les jeunes, les grands, tout le monde était rassemblé. Il y avait même un barbecue", abonde-t-il. Même s'il ne s'attendait pas à autant de monde : "Au début il y avait cinquante personnes, après j'en ai vu cent, deux-cents, trois-cents ..."

Il y a eu plus de peur que de mal

Et quand on évoque le Covid-19 et l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public, Popeye comprend que le match fasse polémique : "Oui, parce que ça a rassemblé beaucoup de monde ...". Même si, pour lui, il y a eu "plus de peur que de mal."