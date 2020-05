Déconfinement : les attentes (désespérées) du monde culturel

"On est des professionnels de la précarité" reconnait Gael Rabas "mais là, nous sommes face à une catastrophe" Cette catastrophe, ce sont les conséquences du confinement décrété le 16 mars dernier et qui sept semaines plus tard va s'achever pour certains secteurs de la société, mais pas celui de la culture. D’où l'importance des mesures qui seront annoncées mardi par le Présidente de la République pour la Culture.

Les rassemblements après le 11 mai seront toujours interdits. Présenter une pièce de théâtre, ou un ballet ou un concert en ce temps de COVID-19 tiendra de la gageure. Pour espérer présenter un spectacle les acteurs de la culture devront-ils respecter des précautions aussi nombreuses que les règles édictées le premier mai dernier par la ministre Muriel Pennicaud pour les travailleurs ?

Faudra t'il danser en respectant des écarts de deux mètres entre chaque exécutant ?

On parle de gestion des flux, d'horaires différenciés pour ne pas surcharger les transports en commun, une zone de 4 mètres carrés pour chaque employés dans sa société (ceux qui officiaient jusqu'à peu dans un open space aussi large qu'une boite de sardines apprécieront !) etc...La liste est telle que le ministère du travail a crée 48 guides métiers (on les trouvent ici).

Sera-ce pareil dans le secteur culturel ? Peut-on imaginez l'application de la distanciation entre danseurs lors d'une représentation de ballet ! Peut-on assister à une représentation du "lac des cygnes" avec un ou deux exécutants sur scène ? Mais ceci n'est qu'un détail, estiment les responsables de troupes de théâtre ou de ballet qui ont déjà beaucoup perdu depuis mars dernier.

Des centaines de dates de spectacles annulées

Thierry Malandain, directeur du Ballet Malandain de Biarritz annonçait il y a une dizaine de jours avoir perdu déjà beaucoup : une quarantaine de dates en France et en Europe. Un pré-bilan à la hache révélait au moins un million de perte de recettes ! A la tête du théâtre du Versant Gael Rabas, révèle, lui, avoir perdu "une cinquantaine de dates dont deux tournées à Mayotte (27 rendez vous) et en Turquie (12 représentations). Si le confinement se prolonge pour sa troupe jusqu'en septembre il perdra aussi une tournée en Nouvelle Calédonie. "Une grosse catastrophe !"

On ne demande pas la charité, on demande à travailler ! — Gaël Rabas (Théâtre du Versant)

"C'est vrai qu'il y a eu des choses importantes, des choses essentielles, le chômage partiel, ça pour nous c'est important ! Moi, ce que j'attend c'est bien sur une année blanche pour les intermittents du spectacle. On a quatorze intermittents au Versant ce serait fondamental. Pour le reste, nous ce qui compte c'est qu'on nous aide pour les charges, pour les loyers etc...On ne demande pas la charité, on demande à travailler, on va recommencer à travailler et on espère vraiment qu'à partir de septembre on pourra vraiment recommencer nos tournées et qu'on pourra recommencer à vivre !"

Gael Rabas, directeur du théâtre du Versant

Le confinement a entraîné l'arrêt de toutes les collaborations au sein des troupes. Les 14 intermittents employés par le Théâtre du Versant se débrouillent comme ils peuvent. Les 22 danseurs de Malandain ne peuvent plus répéter ensemble mais chacun chez soi.

Thierry Malandain

Thierry Malandain

_"_Si le président Macron prononce une fois le mot danse dans son allocution je trouve que ce sera déjà une victoire ! parce que, pour l'heur, il n'en est jamais question. Après, il ne faut pas rêver, c'est à dire que, nous les ballets, on a déjà reçu les premières conditions [pour jouer] c'est quasi inapplicable ! Ou en tout cas ça va être très compliqué si ça doit durer longtemps. Donc, très franchement je n'ai guère d'illusions. Bien sur, on se conformera à ce qui nous sera demandé, c'est clair, mais je pense qu'il faudra même revoir les spectacles parce qu'on nous demande à la fois une distanciation pour le public mais aussi une distanciation sur scène pour les artistes. Sauf, créer que des nouveaux spectacles avec que des solos ou des danseurs très distanciés je vois pas d'autres solutions ! C'est malheureux mais c'est ainsi"

J'attend des dates précises — Jean-Marie Broucaret ancien responsable du Théâtre des Chimères

"J'attend une feuille de route, des dates précises et les conditions qui vont accompagner ces dates" "notamment les conditions sanitaires. Il parait bien clair que les acteurs ne peuvent pas jouer avec un masque chirurgical, qu'ils ne peuvent pas obligatoirement se tenir pendant les spectacles à un ou deux mètres, et s'empêcher encore moins de postillonner !"

Jean-Marie Broucaret

"Dans sa réflexion, je souhaite que le Président prenne en compte la réalité des compagnies de terrain, celles qui sont les plus nombreuses et qui font de la création mais qui font aussi beaucoup de travail avec les amateurs par le biais des ateliers. Quand les ateliers pourront-ils reprendre et comment ?"

_"Je vois un signe plutôt positif c'est que ce soit le Président de la République lui même qui aborde ce dossier d'abord parce que ça nous permet d'avoir une parole plus consistante que celle de ce ministre assez inconsistant, le ministre de la Culture_, et puis aussi c'est peut être la preuve que la culture et là, bien au delà du théâtre, la culture au sens large, fait partie d'une donnée fondamentale pour que le pays puisse retrouver sa vitalité et sa force. Et qu'elle est aussi (la Culture) nécessaire que les différentes mesures d'ordre économique qui pourront être apportées à nos problèmes immédiats"