Déconfinement : les cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir lundi en Cerdagne espagnole

Le déconfinement démarre ce lundi en France, mais chez nos voisins Catalans qui étaient soumis à des restrictions parmi les plus strictes d'Europe, cela fait plus d'une semaine que le déconfinement a commencé. Il se fait de manière progressive et très lente, pour éviter une reprise de l'épidémie.

Madrid approuve les propositions de la Généralité

Le gouvernement espagnol a prévu dans son plan de déconfinement trois étapes. Pour le moment, la quasi totalité de la Catalogne reste dans la phase 0 du plan. Seules trois régions sanitaires vont passer lundi à la phase 1 : au sud, dans le secteur de Tarragone et des Terres de l'Ebre et au nord-ouest de la Catalogne dans les montagnes de l'Alt Pirineu i Aran qui comprend notamment la Cerdagne espagnole. Le passage de ces trois régions sanitaires à la phase 1 avait été proposé par le gouvernement catalan. Le ministère espagnol de la santé a validé la proposition ce vendredi soir.

Depuis une semaine, dans le cadre de la phase 0 du plan de déconfinement, la vie a commencé à reprendre son cours partout en Catalogne. Certains commerces comme les coiffeurs sont à nouveau autorisés. Les magasins de vêtements peuvent désormais vendre sur rendez vous. Les restaurants ont également la possibilité de proposer de la nourriture à emporter. Dans les rues de Gérone, Figueras ou encore Barcelone, les habitants sortent à nouveau . Les promenades sont autorisées à certaines heures.

Cafés et restaurants vont accueillir les clients

Dans les trois régions sanitaires qui vont passer lundi en phase 1 du plan, de nouvelles possibilités vont être offertes aux habitants et aux professionnels, notamment l'ouverture des cafés et des restaurants, avec des conditions sanitaires très strictes. Cela signifie par exemple qu'à partir de lundi à Puigcerdà et dans toute la Cerdagne espagnole, les terrasses de café vont pouvoir rouvrir à 50% de leur capacité.

Prudence pour éviter une reprise de l'épidémie

Dans le reste de la Catalogne, les autorités considèrent qu'il est encore trop tôt pour passer à la phase 1 du plan de déconfinement. Que ce soit dans les provinces de Gérone ou Barcelone, on enregistre toujours de nouvelles contaminations. La prudence reste de mise, même si une mesure symbolique est tout de même entrée en vigueur dans la capitale : l'ouverture des plage de Barcelone, pour la pratique des activités sportives.