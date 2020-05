Déconfinement : Les gendarmes de Dordogne submergés d'appels

Dès le matin, le téléphone s'est mis à sonner au centre d'appels d'urgence de la gendarmerie de la Dordogne. Le standard s'est vite retrouvé en surchauffe à cause des interrogations des Périgourdins. En milieu d'après midi, les gendarmes avaient déjà enregistré plus de trois cents appels de périgourdins voulant savoir s'ils pouvaient se déplacer, dans quelles conditions et jusqu’où. Les gendarmes rappellent à toutes fins utiles, qu'il existe un numéro vert pour avoir toutes ces informations, celui du COVID 19 : 0 800 130 000.

Si vous avez des questions appelez-le et n'encombrez plus les appels d'urgence de la gendarmerie.