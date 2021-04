Déconfinement : Réouverture des terrasses le 19 mai prochain

Plus de six mois après leur fermeture administrative, les terrasses des bars, cafés et restaurants rouvrent. La première date à retenir est le 19 mai, annonce d'Emmanuel Macron. Les gérants sont soulagés et peuvent enfin avoir de la visibilité comme l'explique Florent Joli, gérant du bar à jeux le Bafalou à Poitiers, qui a du mal à cacher sa joie : « Cela fait des moins que l'on attend des précisions. Enfin, nous avons une date, un jour précis. J'ai entamé des travaux, je sais maintenant comment m'organiser pour accueillir au mieux le maximum de clients possible ». Jérôme Lacroix, gérant de la guinguette Pictave Street Food et ses food trucks au bord du Clain, se sent lui aussi rassuré. Sa seule crainte, que le temps ne soit pas clément jusqu'au 9 juin, date de la réouverture des intérieurs. Les jauges sont limitées à six personnes par table, et les gestes barrières maintenus. Le gouvernement entend tout de même conserver une marge de manœuvre en cas d'évolution de la situation sanitaire.

Et pour en discuter avec nous, Hugues Baalouch, le président de l'UMIH de la Vienne, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie-restauration, sera notre invité à 8h17 demain.