Déconfinement : Tout sur l'application StopCovid

Lancée depuis le Mardi 2 juin 2020, l'application Stopcovid vous permet de savoir si vous avez récemment croisé quelqu'un ayant les symptômes du Covid-19. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger sur toutes les plateformes mobiles : IOS et Android.

La crise du coronavirus a débuté le 24 janvier après que 3 cas ont été décelés à Bordeaux, Colmar et Paris. L'épidémie s'est accélérée les jours suivants provoquant de nombreuses contagions et de nombreux décès. Le 17 mars dernier, pour faire ralentir l'évolution de l'épidémie, pour désengorger les hôpitaux pour certains déjà saturés (notamment dans l'Est du Pays), le gouvernement déclare le confinement. Pendant 55 jours, les français vont être amenés à rester chez eux, ne pouvant sortir que pour faire des achats de première nécessité ou pour des motifs impérieux.

Le 11 mai, près de deux mois après le début du confinement, les français retrouvent une vie plus calme après l'allocution du Président de la République , Emmanuel Macron, et du Premier Ministre, Edouard Philippe. L'épidémie est alors en recul en France, le nombre de nouveaux cas quotidien, ainsi que le nombre de morts est en baisse. Les français autorisés à circuler plus librement retrouvent les commerces, les plages, et peuvent à nouveau se balader librement.

Le 02 juin, la deuxième phase de déconfinement est actée, les restaurants sont autorisés à rouvrir, les déplacements sont à nouveaux autorisés sur l'ensemble du territoire sans attestation. En revanche, les français sont appelés à utiliser des masques dans les endroits clos, et à faire extrêmement attention dans les contacts qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours. Même si les tests de dépistage du covid-19 se démocratisent peu à peu, il est encore parfois difficile de savoir si une personne a pu croiser une personne atteinte du virus. Pour palier cette difficulté, la société Lunabee, basée à Chambéry va sur demande du gouvernement développer une application permettant de savoir si oui ou non, vous avez rencontré une personne touchée par le covid-19. Son nom : StopCovid.

Tout sur l'application Stop Covid.

Olivier Berni l'un des créateur de l'application stopcovid nous explique son fonctionnement Copier

L'application StopCovid a été lancée le mardi 2 juin 2020 sur les plateformes mobiles telles que IOS ou Android. Le principe de cette application, vous permettre de savoir si vous avez rencontré dernièrement une personne atteinte du coronavirus.

L'application simple d'utilisation permet à chacun de se déclarer porteur du virus. Pour cela dans l'application, vous devrez saisir le code reçu sur votre relevé d'analyse vous indiquant que vous êtes positif pour être répertorié comme malade. En aucun cas les gens que vous croiserez ne connaîtront votre identité. L'application permet simplement de savoir si vous avez pu être en contact avec un malade, dans les transports en commun par exemple. Si tel est le cas, vous recevrez une notification pour vous en alerter.

L'application n'a pas pour intéret de vous traquer, d'où pourquoi, celle ci ne fonctionne pas avec le GPS de votre téléphone, mais avec le bluetooth de celui-ci. Une personne ne pourra pas savoir ou elle à pu croiser une personne infectée, mais juste si elle en a croiser une.

Bien entendu pour que l'application Stopcovid soit efficace, il est important qu'un maximum de gens la possède sur leur téléphone et que le bluetooth de celui-ci soit activé, sinon l'application ne fonctionne pas.

Le lancement de l'application se veut rassurant, en 24 heures, l'application a été téléchargée plus de 600 000 fois. Pour qu'elle soit efficace il est nécessaire de partager l'application avec votre entourage. Pour rappel, l'application Stopcovid est à télécharger gratuitement sur IOS et Android. Le logo de celui-ci représente Marianne sur notre drapeau tricolore, logo identique à celui présent sur les documents officiels comme les impôts.