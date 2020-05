Déconfinement : week-end prolongé à la forêt pour les Franciliens

Bois de Boulogne, de Vincennes, forêts de Fontainebleau, de Meudon... En Ile-de-France, pendant le pont de mai, les habitants, faute de pouvoir se déplacer à plus de 100 kilomètres, viennent y souffler un bon coup avant de reprendre le télétravail.

"A l'intérieur c'est comme s'il y avait des choses qui s'ouvraient, comme si je respirais mieux". En dessous d'un arbre, Valérie tient un bout de bois entre ses mains. Cette habitante de La Garenne-Colombes a choisi de faire sa première grande sortie du déconfinement à la forêt de Meudon (Hauts-de-Seine) après avoir passé deux mois enfermée dans son appartement. "Ca m'apaise, ça me met en joie", ajoute-t-elle. Beaucoup ont eu la même idée qu'elle. Des familles à vélo, à pieds avec les enfants, des groupes d'amis... De nombreux Franciliens sont venus se promener faute de pouvoir aller sur la côte.

Des retrouvailles dans les bois

Autour d'une table de pique-nique, un groupe de dix amis se sont retrouvés après plusieurs semaines de séparation. "Ne pas se voir ça a été très compliqué", explique l'une des jeunes, "certes, on faisait des apéros-Skype, mais là, ça fait trop du bien de se voir".

D'autant que le confinement a été difficile. "Nous en Ile-de-France, on n'a pas forcément tous une maison avec un jardin, là on a besoin de prendre l'air car on a tous été confinés dans un appartement, voir les mêmes quatre murs tous les jours c'est pas évident". La bande a choisi la forêt pour se voir, pour ne pas être trop serré avec les autres visiteurs.

Un week-end sous le signe du shopping

L'autre sortie de ce long week-end se fait dans les centres-commerciaux. De nouveaux déconfinés retrouvent peu à peu leurs boutiques, leurs habitudes. "C'est un semblant de vie normale, de liberté, ça fait du bien", affirme Ludivine qui a fait des achats ce samedi aux Passages à Boulogne-Billancourt.

Les commerçants qui se trouvent à côté, avenue Jean-Jaurès, profitent aussi de l'afflux de clients dans le centre-commercial boulonnais. Les clientes de Franck, responsable du magasin Zapa, ne viennent "que par plaisir". "Pendant deux mois, elles ont eu de la frustration, elles n'ont rien acheté et là avec les beaux jours, elles ont envie de couleurs, d'imprimés, de liberté... C'est une libération", affirme le commerçant.