Déconfinement à Brest : où sont les masques ?

Où trouver des masques ? C'est la grande question de ce début de déconfinement un peu partout en France. Alors que c'est conseillé en magasin, c'est obligatoire dans les transports en commun. C'est l'un des points que développe François Cuillandre, le maire de Brest et président de la métropole.

Les masques

"Brest métropole a commandé 420.000 masques tissus réutilisables pour les communes de la Métropole. Les livraisons sont en cours. Nous en avons commandé auprès de différents fournisseurs et nous commençons la distribution auprès des personnes vulnérables en lien avec le secteur social", explique le maire. Bibus distribue cette semaine 80.000 masques chirurgicaux à usage unique et vend à prix coûtant des masques lavables.

"Mais la meilleure des protections ce n'est pas le masque, c'est le _respect de la distanciation physique_", estime le maire qui dit ne pas aimer le terme de "distanciation sociale".

Le retour à l'école

"A Brest, nous avons souhaité rouvrir l'ensemble des groupes scolaires publics. La rentrée se fera demain mercredi et nous avons réaménagé tous les groupes scolaires pour faire respecter les gestes barrières et la distanciation. Avec la mise à disposition de points d'eau, de savons, etc.. On pense qu'environ 2.400 élèves vont rentrer en classe _à partir de demain_. On a une autre inconnue, c'est le nombre d'enseignants !"

Les enfants iront à la cantine à la mi-journée : "Nous avons aussi souhaité rouvrir _les cantines avec des plats chauds_, c'est important."

Les plages

Les plages restent fermées. _"_Le préfet est en attente du texte définitif et je pense qu'on pourra rouvrir la plupart des plages bretonnes. J'ai rendez-vous avec le préfet du Finistère tout à l'heure. La règle sur les plages c'est de ne pas être statique."