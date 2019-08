Découverte d'un corps calciné après un feu de caravane à Forges-les-Eaux

Les pompiers ont découvert un corps alors qu'ils déblayaient le véhicule brûlé. Une enquête a été ouverte. Les flammes ont totalement détruit la caravane et se sont propagées à la maison voisine.

Forges-les-Eaux, France

Découverte macabre hier après midi à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).

Une caravane a pris feu, rue Ludovic Gossent à Forges-les-Eaux, avant que les flammes ne se propagent ensuite à la maison adjacente. Au bout de quelques minutes les pompiers ont maîtrisé l'incendie.

Et c'est au moment de déblayer la caravane brûlée, qu'ils ont découvert un corps calciné à l'intérieur.

La scène a été figée et la gendarmerie immédiatement contactée. Une enquête a été ouverte. Elle devra déterminer l'identité de la personne décédée, les causes et les circonstances de la mort.