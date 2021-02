Découverte d'un obus à Nantes : "On peut encore mourir à cause de la Seconde Guerre mondiale"

Si vous étiez à Nantes le mercredi 3 février, vous avez peut-être été paralysé dans les bouchons à proximité du futur CHU. Lors des travaux, les ouvriers ont découvert un obus de 500 kilos. Les agents du centre de déminage de Nantes ont fait le déplacement pour neutraliser l'engin explosif sans faire de blessé. Une découverte presque banale.

Les restes de la Seconde Guerre mondiale.

Pour Jean-François Henry, historien nantais, c'est une découverte normale. "La ville de Nantes à été occupée de juin 1940 à août 1944 et pendant ce temps la ville a subi 28 bombardements. À l'époque, les avions n'avaient pas les équipements d'aujourd'hui, donc les bombardements n'étaient pas forcément très précis. Il y a des obus un peu partout." Ce qui explique le nombre important de munitions encore présentes en Loire-Atlantique. "Lors du bombardement du 16 septembre 1943, il y a eu 147 avions, on a lâché 1.450 bombes sur Nantes", raconte l'historien.

Pour Rico*, capitaine de police et chef démineur à Nantes, cette découverte, c'est le lot quotidien de son équipe. "Chaque année, le centre de déminage de Nantes collecte 25 tonnes de munitions. La région porte beaucoup de stigmates de la Seconde Guerre mondiale."

Dans le département de la Loire-Atlantique, Nantes et Saint-Nazaire sont les villes les plus touchées par ces découvertes. "On n'aura pas suffisamment de vies pour nettoyer le territoire national. Le tonnage collecté en France est de 450 à 500 tonnes. On est plus sur de l’anecdote".

On peut encore mourir à cause de la Seconde Guerre mondiale - Jean-François Henri, historien

Pour le capitaine de police, il y a un vrai danger pour la population. "L’identification doit être parfaite. Un pseudo spécialiste encourt de grave danger. Nous intervenons régulièrement sur des accidents de manipulation", regrette le chef du centre de déminage de Nantes.

Pour la bombe retrouvée mercredi soir à Nantes, les dégâts auraient pu être considérables. "Une bombe de 500 kg est destinée à détruire un bâtiment complet. Clairement, vous faites un très gros cratère et vous envoyez des éclats mortels jusqu'à 1.200 mètres."

La vingtaine d'agents du centre de déminage de Nantes intervient dans six départements : la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Vendée.

* Le prénom a été modifié