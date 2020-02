Découverte des corps à Revest-du-Bion : deux frères mis en examen et écroués

Les deux frères arrêtés, dans le cadre de l'enquête sur la découverte de deux corps à Revest-du-Bion (04), ont été mis en examen et écroués. Ils avaient été interpellés mardi et mercredi. Les gendarmes poursuivent leur enquête pour expliquer les raisons et les circonstances de ce double homicide.