Découverte du crâne d'Éric Foray : son compagnon "effondré"

Régis Pique, après plus de six ans de combat pour retrouver la trace d'Éric Foray, nous répond au téléphone mais ne donne pas d'interview officielle suite à la découverte du crâne de son ancien compagnon. C'est son avocat, Me Bernard Boulloud, qui s'en charge, c'est d'ailleurs lui qui a appris la nouvelle à Régis Pique. "Quand je l'ai eu au téléphone, il s'est tout simplement effondré. On est resté plusieurs minutes au téléphone sans se parler". Pendant plusieurs années, Régis Pique s'est battu pour relancer l'enquête autour de la disparition d'Éric Foray, le 16 septembre 2016, à Chatuzange-le-Goubet, près de Romans-sur-Isère.

L'annonce de la découverte du crâne actait, pour Régis Pique, la mort de son ancien compagnon, mais ne signifie pas pour autant la résolution de l'enquête. Pour le moment, on ne sait ni où, ni quand, ni par qui a été retrouvé le crâne d'Éric Foray. Le reste du corps reste introuvable, de même que la Suzuki dans laquelle il a été vu pour la dernière fois, en 2016. Malgré tout, Régis Pique "conserve l'espoir", relate Me Boulloud, "c'est grâce à sa ténacité que cette affaire s'est poursuivie. Fin 2021, le nouveau juge d'instruction et le procureur de la République voulaient clôturer l'affaire. On a fait que se battre dans ce dossier, pour qu'il survive. Aujourd'hui on trouve un crâne, et maintenant qu'on a cette avancée on va continuer pour arriver à la vérité, découvrir ce qui est arrivé à Éric Foray".

