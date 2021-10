Découvrez les deux nouvelles lignes de tramway annoncées par Jean Castex d'ici 2028 à Lille

Deux nouvelles lignes de tramway arrivent dans la métropole lilloise ! C'est une des annonces du Premier ministre, Jean Castex qui était en visite dans le Nord ce mercredi 6 octobre. Il a annoncé une enveloppe de 120 millions d'euros pour les transports en commun dans la MEL, qui est la mieux lotie, sur 900 millions débloqués dans tout l'Hexagone. Et ces nouvelles lignes de tram qui sont très attendues.

Parmi les six projets retenus, deux nouvelles lignes de tram d'ici 2028 -

Une ligne sur la zone ouest avec 100.000 voyageurs par jour

D'abord, il y a aura une nouvelle ligne sur la zone ouest de la métropole. Une ligne à trois branches, qui permettra de se rendre à Lille depuis Wambrechies au nord, Hallennes-lez-Haubourdin à l'ouest, et Seclin au sud. Des zones qui pour l'instant sont uniquement desservies par le bus.

Ce qui fait que pour aller au travail, on prend surtout la voiture. Ce sera normalement la ligne la plus fréquentée, avec plus de 100.000 voyageurs par jour. Son développement devrait permettre de désenclaver un peu l'autoroute A1 aux heures de pointe.

Bonne nouvelle pour Hem, Wattrelos et Neuville-en-Ferrain

Ces deux lignes de tramway sont aussi une bonne nouvelle pour de la zone de Roubaix- Tourcoing, surtout pour ceux qui habitent les communes les plus éloignées des transports en commun : Hem, Wattrelos et Neuville-en-Ferrain. La nouvelle ligne sera dans la continuité des deux tramways qui existent déjà : Lille, Roubaix et Lille-Tourcoing.

Ce qui va simplifier la vie des habitants notamment à Wattrelos, la 5e ville de la MEL, notamment en évitant des changements parfois contraignants entre bus, tram et métro pour se rendre en centre-ville. Ou bien pour circuler au sein de cette zone de Roubaix-Tourcoing, qui compte aujourd'hui 90.000 habitants.

Itinéraire du projet de tram Neuville - Tourcoing - Roubaix - Hem - Wattrelos -

Encore 7 ans de patience

Pour profiter de tout cela, il faudra patienter encore 7 ans. La mise en service pour le tram est prévue pour fin 2028. Par contre, il y a des changements qu'on va voir arriver bien plus tôt. Le tramway actuel va avoir droit à une remise en beauté. On y sera moins serré et les rames seront plus grandes Et ça, d'ici 4 ans.

Et puis, il y aura aussi deux nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. C'est un intermédiaire entre le tram et le bus, certains parlent de tram sur pneu parce qu'il a souvent une voie dédiée. Deux lignes qui relieront Villeneuve-d'Ascq à Marcq-en-Barœul et au centre de Lille. Elles devraient être fonctionnelles pour 2027.