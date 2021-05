DÉCRYPTAGE - Gérald Darmanin annonce trois interpellations ce mardi après les violences urbaines à Valence

"S'il y a des troubles dans certains quartiers notamment de Valence [...], c'est parce que la police de la République fait leur travail", réagit ce mardi 4 mai Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a répondu à Emmanuelle Anthoine, députée LR de la Drôme, qui l'a questionné après les violences urbaines à Romans-sur-Isère et à Valence. Des CRS arrivent en renfort jusqu'à jeudi respectivement dans les quartiers de la Monnaie et de Fontbarlettes.

À quoi correspondent les 495 interpellations annoncées par le ministre ?

Emmanuelle Anthoine a dénoncé à l'Assemblée nationale les violences urbaines qui "se multiplient dans la Drôme comme partout en France". Dernier exemple à Valence le week-end dernier avec des échanges de tirs à balles réelles dans le quartier de Fontbarlettes entre bandes rivales. "Ces bandes qui n'hésitent pas à prendre à partie nos forces de l'ordre sont un phénomène que votre gouvernement semble incapable d'enrayer", a fustigé la parlementaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En réponse, Gérald Darmanin assume : ces violences sont la conséquence de la lutte contre les trafics de stupéfiants. "Il y a deux façons de voir les choses. Soit on veut la tranquillité et on ne veut pas déranger les trafics. Soit on considère que la police est partout chez elle", explique-t-il.

Chiffres à l'appui, le ministre de l'Intérieur annonce que depuis le début de l'année "495 interpellations" ont eu lieu et "25 trafics de stupéfiants" ont été démantelés. Il semblerait que le premier chiffre corresponde à l'ensemble des interpellations dans la Drôme et pas uniquement liées au trafic de stupéfiants. Le second chiffre comprend les petites affaires de deal au démantèlement de gros réseaux. Le ministère de l'Intérieur n'a pour l'instant pas répondu à nos demandes de précisions.

Y a-t-il eu trois interpellations liées aux violences urbaines ce mardi à Valence ?

Pour lutter contre la délinquance, Gérald Darmanin s'appuie sur les 15 policiers promis en renfort à Valence. Pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés. Le ministre rajoute : "Encore ce midi, il y a eu trois interpellations supplémentaires pour les personnes qui sont responsables de violences contre les policiers". Cette affirmation semble erronée.

Selon nos informations, il y a bien eu trois interpellations ce mardi devant le lycée professionnel Montesquieu après une bagarre entre jeunes. Un lycéen est tombé au sol et lors d'un mouvement de foule, une voiture lui a roulé dessus. Le jeune homme souffre d'une fracture à la jambe et ses jours ne sont pas en danger.

Le conducteur et le passager de la voiture sont en garde à vue mais ils sont en réalité amis de la victime. Pour l'instant les enquêteurs ne font aucun lien direct avec les violences urbaines ni à Valence ni à Romans-sur-Isère.