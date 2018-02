Dordogne, France

La Dordogne reste l'un des départements les plus sûrs en France. Le taux de délinquance est presque deux fois plus faible qu'au niveau national. Malgré tout, les cambriolages augmentent de manière significative.

Des vols en augmentation

En 2017, 395 cambriolages ont été répertoriés sur l'ensemble du département. Cela représente une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. "Les malfaiteurs ont évolué, précise le commandant Thierry Bouron. Nous constatons qu'il existe des équipes mobiles qui vont rayonner dans les différents départements de la région."

Désormais ce sont les objets les plus légers et facilement transportables qui sont privilégiés, en premier lieu les bijoux et l'espèce. D'après, le lieutenant-colonel Olivier Burnel, les Périgourdins ne prennent pas encore la mesure des risques : "Il faut que tout le monde soit prudent et pense à bien fermer la porte en sortant, baisser les volets lorsque l'on quitte son logement. Les voisins doivent également être vigilants et prévenir les forces de l'ordre lorsqu'ils constatent qu'un inconnu entre dans une maison."

Une bonne nouvelle : des violences intraconjugales en hausse

C'est le point le plus étonnant qui satisfait la préfète de la Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. Le nombre de violences intraconjugables a augmenté de 17% en l'espace d'une année. "Paradoxalement, c'est une bonne nouvelle, insiste-t-elle. Cela veut dire que le travail que nous faisons pour que les femmes en particulier portent plainte, porte ses fruits."

Autre bonne nouvelle, le taux d'élucidation des affaires est plus élevé que la moyenne nationale. Le lieutenant-colonel Olivier Burnel avance deux explications : "Le caractère rural de la Dordogne fait que la proximité existe avec la population et de ce fait les informations circulent plus facilement. On met également en oeuvre systématiquement en cas de cambriolage ou de vol, des relevés d'empreinte et des prises d'ADN. Cela facilite l'élucidation".

Une police de sécurité du quotidien bien accueillie

Les moyens annoncés par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sont plutôt bien accueillis par les forces de l'ordre de la Dordogne. "En mettant l'accent sur la proximité avec la population, cela nous permettra d'avoir encore davantage d'informations. Nous allons de nouveau pouvoir poser la voiture et aller au contact des riverains", se réjouit le commandant Thierry Bouron.

La préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc partage le même avis : "Les citoyens veulent une police et une gendarmerie plus proches et plus visibles. C'est ce que je veux faire ici en Dordogne. Je souhaite plus de patrouilles sur le territoire et plus de lien avec la population. Cela nous permettra d'être plus efficaces contre la délinquance."