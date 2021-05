Décryptage : Laurent Wauquiez a-t-il rencontré à Rive-de-Gier les collègues du policier blessé ?

Laurent Wauquiez, candidat LR aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, se dit, sur twitter, "très concerné par ce sujet", ajoutant : "j'étais à Rive-de-Gier pour rencontrer (les) collègues" de la victime.

Sauf qu'on ne trouve trace nulle part d'une venue de Laurent Wauquiez à Rive-de-Gier suite à cette agression. Ni dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. Aucune photo. Aucune interview sur place.

Interpellée par Johan Cesa, candidat socialiste aux régionales, l'équipe de campagne du président sortant précise qu'il s'est bien rendu à Rive-de-Gier le 14 mai.

Pourtant, ce jour-la, Laurent Wauquiez était en campagne en Savoie. Alors est-ce une fausse information ? Et bien, oui et non.

Laurent Wauquiez n'a pas menti, mais n'a pas non plus dit totalement la vérité

Laurent Wauquiez n'est jamais allé à Rive-de-Gier ces deux dernières semaines, encore moins dans le quartier du Grand-Pont. Il a bien participé à un duplex sur BFM pour évoquer l'affaire. Mais il était place de la liberté à Saint-Chamond.

En revanche, Laurent Wauquiez a bien rencontré les collègues du policier blessé, une rencontre organisée selon nos informations en fin d'après-midi, à son retour de Savoie, au commissariat de Saint-Chamont où travaille la victime de l'agression.