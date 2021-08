Pourquoi la pancarte de la manifestation anti-pass sanitaire à Metz est considérée comme antisémite

Une pancarte "abjecte" c’est ce que dénonçait dimanche le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, en s’appuyant sur les images de la manifestation antipass sanitaire qui a eu lieu samedi 7 août à Metz. Depuis, la jeune femme, a été identifiée. Cassandre Fristot, ancienne candidate du Front National en Moselle a été interpellée à Hombourg-Haut (Moselle) et sa garde à vue a été prolongée mardi 10 août. Le procureur de Metz a été saisi et le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé la suspension de la jeune femme qui est enseignante d’allemand.

La jeune femme est convoquée le 8 septembre devant le tribunal pour "provocation publique à la haine raciale". Elle encourt un an d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

On vous explique ce qu'il y a sur cette pancarte et pourquoi la justice considère qu'elle est "manifestement antisémite".

Quelles sont les personnalités citées ?

Sur cette pancarte, on peut voir apparaitre le nom de 13 personnalités et en gros le mot "traîtres". On trouve notamment des responsables politiques comme Emmanuel Macron, Agnès Buzyn ou Olivier Véran. Il y a aussi des noms d’intellectuels qui n’ont aucun lien avec la pandémie comme le philosophe Bernard -Henri Lévy, l’économiste Jacques Attali ou le fondateur du forum économique de Davos, Klaus Schwab. Georges Soros milliardaire américain souvent cible des complotistes est également cité. Une partie des personnes ont en commun une appartenance réelle ou supposée à la communauté juive

Une question devenue slogan

Sur cette pancarte, on peut lire l’inscription "Mais qui". Derrière cette question, se cache une référence antisémite qui rend les Juifs responsables de la pandémie et de la politique vaccinale.

Tout est parti d’une interview sur CNews le 18 juin dernier. Le général Delawarde, militaire à la retraite accuse la meute médiatique d’être contrôlée. Sous la pression de Claude Posternak, président de La Matrice, agence dédiée à l'opinion, qui lui demande de préciser sa pensée : "Qui ? Mais dites qui ?". Il finit par répondre "la communauté que vous connaissez bien", sous-entendu à peine voilé : les Juifs. La Licra avait dans un tweet dénoncé ses propos.

Depuis, la question « Qui ? » revient dans les cortèges des manifestants. C’est même devenu un mot dièse récurrent sur Twitter. Les associations antiracistes, ou encore la Licra ont d’ailleurs décidé de saisir les tribunaux concernant cette inscription. Elle considère que c’est une manière discrète de désigner les Juifs comme responsables.

Des éléments de langage antisémite

Rudy Reichstadt, fondateur du site conspiracywatch.info, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot est l’un des premiers à avoir partagé la photo de la pancarte le jour de la manifestation. Il explique sur Franceinfo que ce sont des éléments de langage qui tournent sur le web. "C'est vraiment un élément de langage antisémite qui circule depuis des semaines, c'est assez clair pour qui sait décoder ce message-là. Sur cette pancarte brandie samedi il y avait cette notion de 'traître' et ce thème d'accusation de traîtrise. C'est quelque chose qui appartient à l'histoire de l'antisémitisme".

La question n'est pas de savoir si cette pancarte est antisémite ou pas, elle est de manière éclatante antisémite pour qui sait la décoder - Rudy Reichstadt

Rudy Reichstadt ajoute que depuis fin 2018 et le mouvement des « gilets jaunes » ce discours s’est banalisé. "Le complotisme est très présent dans ces mouvements-là parce qu'ils s'organisent sur le web avec une manière d'hystériser ces questions-là. On a des gens qui dénoncent une dictature et qui sont persuadés de vivre dans un régime totalitaire. Pour un certain nombre d'entre eux cela prend la forme de slogans antisémites".

Une réponse judiciaire attendue

François Grosdidier, le maire de Metz, qui s'est dit scandalisé par cette pancarte, demande une réponse judiciaire ferme. "C'est assez triste de voir cette remontée d'intolérance, souvent sur fond d'inculture ou de bêtise, mais il y a quand même des gens qui manipulent et qui instrumentalisent ce type de sentiments à des fins politiques. Il faut effectivement que la République mette un coup d'arrêt lorsque c'est sanctionnable pénalement, que la sanction tombe et qu'elle soit lourde, exemplaire".

Il souhaite aussi que les organisateurs de la manif anti-pass sanitaire soient poursuivis.