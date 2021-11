"Dédé le bourricot" était bien une injure à l'encontre de l'ancien maire de Bizanos, Didier Arribes. Cela fait plusieurs mois que Didier Arribes est en conflit avec un habitant de la commune, Jean-Noël Montanuy. L'affaire a été jugée plusieurs fois au tribunal. En octobre dernier, Jean-Noël Montanuy a été condamné pour harcèlement moral à l'égard de l'ancien élu. Depuis le début de la querelle, il est question d'une banderole sur laquelle était écrite "Dédé le bourricot". En septembre 2020, Jean-Noël Montanuy avait été relaxé au nom de la liberté d'expression. Le parquet et la partie civile avaient fait appel. La cour d'appel de Pau leur a donné raison ce jeudi 18 novembre, ce n'était pas de la liberté d'expression mais une injure.

Me Thierry Sagardoytho, l'avocat d'André Arribes, est très satisfait : "La cour vient de rendre un cinglant carton rouge contre monsieur Montanuy en disant que l'expression 'André le Bourricot' est indéniablement méprisante à l'égard du maire de la commune, le faisant passer pour stupide, ignorant, borné. Bref, la cour n'a pas du tout été amusée par la démonstration de Montanuy qui finalement ne régale que les imbéciles alliés à sa cause. Il est maintenant sous le coup de la loi, il a commis des injures publiques. [...] Je crois que par cet arrêt la cour vient de siffler la fin de la récréation." La somme de 1.500€ devra être versée à André Arribes comme dommages et intérêts.