Défaillances d'entreprises dans les Hauts-de-France : "Il y a beaucoup d'inquiétude pour les mois à venir"

C'est la fin des aides de l'état liées au Covid, et l'heure de rembourser les prêts. Le chiffre des défaillances des petites entreprises dans les Hauts-de-France bondit au premier trimestre : 63% de plus qu'à la même période l'année dernière. Un chiffre impressionnant, mais qui était attendu.

C'est l'un des contre-coups de la crise sanitaire : le nombre de défaillances d'entreprises augmente fortement dans les Hauts-de-France. La CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie, vient de publier ses chiffres : 287 défaillances d'entreprises au mois de mars 2022, 746 au total depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse de 63% par rapport à la même période l'année dernière.

France Bleu Nord recevait ce 29 avril Grégory Stanislavski, directeur des études à la CCI Hauts-de-France.

France Bleu Nord : Comment expliquer une telle hausse?

Ce sont des défaillances qui sont dues notamment à de nouvelles difficultés de trésorerie des entreprises. Nous arrivons en fin de PGE, les entreprises doivent rembourse les prêts garantis par l'Etat à partir de juin. Le contexte économique est aussi très compliqué pour les entreprises, avec la hausse des coût de l'énergie et les problèmes d'approvisionnement.

France Bleu Nord : Y a-t-il des secteurs particulièrement touchés et lesquels ?

Les deux principaux sont les secteurs de l'hôtellerie, la restauration et les cafés, ainsi que le commerce de détail : des secteurs fortement touchés par la crise. Et puis il y a les entreprises qui étaient déjà en sursis avant la crise sanitaire, et qui aujourd'hui sont touchées de plein fouet.

France Bleu Nord : C'est donc un effet de rattrapage ?

Les chiffres sont en hausse, mais il faut les regarder par rapport à la situation d'avant crise, car pendant la crise, les entreprises étaient sous perfusion, les faillances ont fortement diminuées. Quand on regarde les chiffres d'avant crise, on est à peu près sur la même tendance. Il n'y donc pas d'explosion, plutôt beaucoup d'inquiétude pour les mois à venir. Beaucoup d'entreprises naviguent à vue, et globalement la tendance des défaillances est à la hausse.

Les entreprises redécouvrent l'économie réelle, et les difficultés de relations avec les clients dans un contexte économique de plus en plus tendu. Le conflit en Ukraine vient se rajouter au remboursement des prêts.

France Bleu Nord : Comment anticiper les défaillances à venir ?

Il faut absolument que les dirigeants d'entreprises n'attendent pas d'être en difficulté pour aller rencontre le tribunal de commerce. Il faut vraiment le faire, dès le début des difficultés, le faire savoir, et pouvoir avoir des actions proactives. Trop souvent, c'est trop tard pour agir. La CCI et la région ont aussi mis en place le dispositif Hauts-de-France Prévention pour aller dans ce sens.