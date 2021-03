Défenestration à Montargis : le petit Simon a-t-il été suffisamment protégé ?

Le 11 mars dernier, Simon, âgé de 20 mois, est précipité du 10ème étage d'un immeuble de Montargis par son père qui s'est ensuite donné la mort en sautant du balcon. Documents et témoignages à l'appui, France Bleu Orléans retrace les dernières semaines, les derniers mois qui ont précédé cet acte inimaginable au sein de cette famille déchirée. A plusieurs reprises, la gendarmerie mais aussi la justice du département de l'Ain ont été alertées par la mère de l'enfant. Des enquêtes ont été ouvertes, des procédures ont été conduites. L'avocate de la mère de Simon dénonce aujourd'hui un laxisme et des dysfonctionnements.

Comme le précise Loïc Abrial, procureur de la République de Montargis, lors de la conférence de presse qu'il donne le lendemain du drame, M. HaJa R et Mme Marie H (le prénom a été modifié), les parents du petit Simon, qui vivent dans un petit village de l'Ain tout proche de la frontière suisse, sont en instance de séparation, une séparation douloureuse. Le 10 mars, veille des faits à Montargis, un juge pour enfants du tribunal de Bourg en Bresse confie la garde de l'enfant à sa mère. Une décision qui arrive peut être un peu tardivement.

Des plaintes classées sans suite

Car avant cela Marie H a fait plusieurs alertes. Le 18 décembre 2020, Haja R a quitté avec son fils le domicile conjugal sans prévenir. Dès le lendemain, la mère dépose plainte pour soustraction de mineur par ascendant à la brigade de gendarmerie d'Ornex (Ain). Elle confie aux gendarmes son inquiétude de voir partir son compagnon à l'étranger et parle de pression psychologique, expliquant que son concubin voulait, alors qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant, qu'elle "avorte car je ne suis pas suffisamment dans la religion".

Bien avant cela, le 7 décembre, la mère de Simon dépose une main courante dans cette même gendarmerie. Elle évoque déjà des pressions psychologiques de la part du père qui "se sert du Christ pour définir une ligne de vie que je ne tiens pas". Un complément de plainte est apporté le 22 décembre puis une nouvelle main courante le 30 décembre avant une nouvelle plainte le 7 janvier. Dans ses différentes dépositions, Marie H mentionne le coté "manipulateur" de son compagnon ainsi que des détails à caractère sexuel particulièrement sordides. Deux voisines ont du reste alerté le syndic de copropriété sur des avances sexuelles dont elles ont fait l'objet de la part de Haja R en présence de son fils. Les plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite. Haja R a également déposé une plainte contre sa compagne pour mise en danger de la vie d'autrui qui elle aussi a été classée sans suite.

Par ailleurs, à deux reprises, deux juges différents aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, ont rejeté une assignation à bref délai demandée par Marie H et son avocate. Cette procédure civile permet, lorsqu'une personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale, en cas d'urgence dûment justifiée, d'obtenir une date d'audience prise à bref délai devant un juge aux affaires familiales. A partir du 7 janvier, Marie H ne voit plus son fils. Avant cette date, ce n'est que sous la surveillance du père et à l’extérieur. Le 25 décembre, elle dit avoir remis le cadeau de Noel à Simon aux abords d'un terrain de basket à même le sol.

Des dysfonctionnements de l'enquête et la justice?

Y a-t-il eu du laxisme, un manque de discernement, des dysfonctionnements dans l'enquête et de la part de la justice? Pour l'avocate de la mère du petit Simon, cela ne fait aucun doute. Pour Me Géraldine Azoulay "on présente cette affaire comme un cri de détresse d'un papa au désespoir d'une décision de justice, ce n'est pas du tout le cas". Me Azoulay ajoute "avec tous les éléments que j'ai fournis, les preuves qui ont été versées, les alertes qui ont été données, ne pas considérer que l'enfant était en danger et prendre le dossier en urgence, c'est criminel en fait". A contrario, Christophe Robe, procureur de la République de Bourg en Bresse, estime qu'il n' y a pas eu "de laxisme ou de dysfonctionnement". Pour le magistrat "après coup on peut regretter que l'on soit pas aller un peu plus loin mais c'est pas parce que quelqu'un a des croyances très fortes que pour autant c'est un danger pour son enfant, alors oui après coup c'était peut être un petit signal d'alerte mais faut se replacer au moment de l'enquête et encore une fois à ce moment là, il n'y avait _aucun élément alarmant qui laissait supposer qu'une telle issue aller arriver_". Jeudi dernier, le petit Simon est jeté du 10ème étage par son père avant qu’il saute lui aussi une bible à la main. La veille, un juge pour enfant du tribunal de Bourg en Bresse accorde sa garde à sa mère.