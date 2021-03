Défenestration de Montargis : la justice venait de donner à la mère la garde de l'enfant

On en sait un peu plus sur le terrible drame qui a eu lieu ce jeudi après-midi à Montargis, dans le quartier de la Chaussée. Haja R., un homme de 41 ans s'est jeté du 10ème étage d'un immeuble, juste après avoir précipité dans le vide son bébé de 20 mois. Les deux sont décédés.

Une décision de justice la veille du drame

Cet homme était professeur d'histoire-géo dans un lycée de l'Ain et vivait très mal la séparation avec sa compagne, a indiqué, lors d'une conférence de presse ce vendredi, Loïc Abrial, le procureur de la République à Montargis.

Le mercredi 10 mars - veille du drame - le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avait prononcé un jugement qui confiait la garde de l'enfant à la mère : ce délibéré faisait suite à une audience qui s'était tenue une semaine plus tôt. Prétextant que l'enfant était malade et qu'il l'emmenait chez le médecin, Haja R. n'a pas rendu le bébé mais est parti avec lui à Montargis, là où il a passé son enfance et où est mort son père en 1994.

Prof et sans antécédent judiciaire

L'homme est arrivé sur place à 13h30, est monté au 10ème étage d'un immeuble et a réussi à convaincre une locataire qu'il souhaitait faire des photos des lieux de son enfance. A 13h41, il a envoyé des mails à sa famille avec les mots "Adieu, pardon, merci". "Tout indique qu'il s'agit d'un acte prémédité", souligne le procureur.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le bébé, qui est tombé sur la tête, était encore en vie, mais en état d'urgence absolue : les secours n'ont pas réussi à le sauver. Des analyses toxicologiques sont en cours, l'homme n'avait pas d’antécédent judiciaire, mais selon nos informations il adhérait à un certain mysticisme : il avait d'ailleurs sur lui une bible protestante lorsqu'il s'est jeté par la fenêtre.