Défenestration de Sarlat : "il était impossible d'imaginer que la victime saute" plaide l'avocate de l'accusé

Le verdict est attendu ce vendredi soir dans le procès devant la cour d'assises de la Dordogne de la défenestration de Sarlat. C'était le 20 juillet 2017. Une jeune femme, Amara Boulouha tombait de la fenêtre du troisième étage d'un appartement de Sarlat, sur fond de trafic et de dette de drogue, et après une dispute accompagnée de menaces et de violences.

Ce vendredi, avant le verdict, et alors que l'avocate générale a déjà requis ce jeudi 25 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé, Mohamed Ouis, et 2 ans ferme et 3 avec sursis contre Audrey Gendé et Jérémy Malfois, ses complices présumés, les avocats de la défense ont plaidé.

Et d'abord l'avocate du principal accusé, Maître Sandie Laporte. "Ce n'est pas le client le plus docile" souligne d’emblée l’avocate qui avait elle-même été remise en cause par son client durant l’audience. Mais rarement dit-elle, un accusé aura eu autant de points communs avec la victime. Deux êtres qui ont grandi ensemble à Sarlat, deux personnes adoptées, deux écorchés vifs, deux dealers surtout. Car "oui Mohamed Ouis est un dealer" dit son avocate. "Un homme qui voulait mettre la pression ce soir là à Amara".

Les scellés à la cour d'assises de la Dordogne © Radio France - France Bleu Périgord

"Oui, mais il était IMPOSSIBLE d'imaginer qu’elle allait sauter par la fenêtre" martèle l’avocate qui souligne que la victime avait selon elle, d’autres options pour s’en sortir. D’autant dit-elle que "Mohamed Ouis n’a jamais voulu la mort d’Amara". Alors quelle peine pour l’accusé ? Certainement pas 25 ans de réclusion criminelle : « 25 ans, c’est une peine d’élimination » tacle son avocate. « Je vous demanderai de lui offrir la possibilité d’envisager un jour qu’il puisse prendre un autre chemin" conclue-telle.

Demande d'acquittement

L'avocate de Jérémy Malfois, le jeune homme poursuivi pour complicité de tentative d'extorsion car locataire de l'appartement, intervient à son tour. "Si vous avez des doutes sur son implication, ne le condamnez pas" dit-elle. Durant l'audience, Jérémy Malfois a toujours dit ne pas avoir été au courant le soir du drame de la fameuse dette de drogue entre Mohamed Ouis et la victime. "_Il savait juste qu'il y avait un différen_t" dit son avocate. Qui demande qu'il ne soit pas condamné juste sur son apparence, ou son attitude, en référence à son comportement plutôt distant et arrogant devant la cour.

Après une très longue plaidoirie touffue de plus d'1h30, l'avocate finit par demander l'acquittement pur et simple de son client au bénéfice du doute.

Enfin l'avocat d'Audrey Gendé, maître Pierre Emmanuel Barois vient parler de sa cliente "par qui la vérité est arrivée en toute authenticité, en toute franchise" dit-il. "Elle a une culpabilité morale, à l’origine du déni et du mensonge pendant la première garde à vue" explique l'avocat parlant d'un effet initial de sidération. Pour lui, sa cliente n'est pas complice : "on n'est pas complice quand on ne fait rien" dit-il. "De toute façon qu'aurait-elle pu faire ? Ma cliente fait 1m48 et avait le bras dans le plâtre... Qu'aurait-elle pu faire ?" interroge l'avocat. "L'unique fait que l'on puisse lui reprocher, est d'avoir fait monter la victime" continue-t-il. "Mais il faut avoir conscience et volonté de concourir à l'infraction" pour être sanctionné explique Maître Barois. "Pensez vous réellement quand elle croise Amara qu'Audrey Gendé désire qu'elle soit soumise aux violences de Mohamed Ouis ?" dit-il. "On est donc à mille lieux du guet-apens décrit par la partie civile" dit-il. "L'acquittement d'Audrey Gendé ne serait pas une insulte à la mémoire d'Amara, elle ne viendra pas l'absoudre de sa responsabilité morale" conclue-t-il.